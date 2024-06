Julian Nagelsmann: Tudásunk legjavát kell nyújtanunk, ez nem vitás

– Reggel érkezett a hír, hogy Christian Eriksen lebetegedett: elmondaná, mi a helyzet az egyik legfontosabb játékosával?

– Valóban gyengélkedett, vírusos gyomorrontást kapott – válaszolta a Németország elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján a dán szövetségi kapitány. – Reméljük, nem lesz gond, az edzésre viszont nem együtt jött el a csapattal, hanem külön autón érkezett, és egyelőre nem is nagyon érintkezik a többiekkel. Az első orvosi vizsgálatok szerint nincs nagyobb probléma, csak heveny gyomorrontás, azaz nem fertőző, de elővigyázatosnak kell lenni. Thomas Delaney is hasonló panaszokkal kereste fel a csapatorvost, ám nála enyhébb lefolyásúnak tűnik a betegség. Nem aggódunk miattuk, az ilyesmi előfordul, ha több embert huzamosabb ideig zárnak össze. Jelen állás szerint számolunk mindkét futballistával a szombat esti mérkőzésen. – Három csoportmeccsen csupán két szerzett gól, vajon mi lehet a gond a dán támadójátékkal?

– Tény, gondjaink voltak a befejezésekkel a csoportkörben. Igaz, három teljesen eltérő stílusú csapat ellen játszottunk, és nem egyszerű mindig finomhangolni a támadójátékot. Ugyanakkor a gólok elmaradásáért nem lehet csak a csatárokat, elsősorban Rasmus Höjlundot okolni. Rendre jókor volt jó helyen, de muszáj többször eljuttatni hozzá a labdát, vagyis a helyzetkialakításon kell javítanunk. A változatosság kedvéért most egy negyedik stílust képviselő csapat ellen játszunk, amely az eddigi ellenfeleink közül a legerősebbnek tűnik, ám remélem, nem lesznek gondjaink a német kapu előtt. – Felkészült a hosszabbításra, tizenegyesekre?

– Már jó néhány éve…