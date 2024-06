Gianluigi Buffon szerint hiba lebecsülni az olaszokat

Címvédőként érkezik Németországba az olasz válogatott, mégis kevesen emlegetik az esélyesek között. Pedig annyira nem gyenge a keret, de az is tény, hogy a csapat nem volt ott a legutóbbi világbajnokságon, és papíron nem annyira erős, mint a német, a francia, az angol vagy akár a spanyol válogatott. Ennek ellenére talán tényleg hiba alulértékelni Luciano Spalletti együttesét.

„Talán kicsit lebecsülnek minket a többiek, pedig erős csapatunk van – idézte a Tutto Mercato Gianluigi Buffont. – Kiváló karakterek alkotják a gárdát, mindenki nagyon alázatosan dolgozik, és mindent megtesz a válogatott sikeréért. Talán ez a legfontosabb. Van öt-hat topfutballistánk, akik a többiekkel kiegészülve szép sikert érhetnek el. Izgatottan várom az Európa-bajnokság kezdetét.”

Talán kevesen tudják, de a tavaly visszavonult 46 éves kapus a válogatott csapatmenedzsereként lesz ott Németországban. Kellemes emlékekkel térhetett vissza, 2006-ban itt lett világbajnok az olasz válogatottal, amely a döntőben 1–1 után tizenegyespárbajban győzte le Franciaországot. Persze nyilván más futballistaként és stábtagként készülni, de Buffon így is számolja a napokat az Albánia elleni rajtig.

„Ugyanolyan izgatott vagyok, mint játékosként voltam, hasonló érzések kavarognak bennem most is – folytatta. – Ahogy közeledik a rajt, úgy lesz egyre nagyobb az érdeklődés, és egyre jobban nő bennünk az adrenalin. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a pályán kívül megélni az Európa-bajnokságot. Remélem, egy kicsit hozzá tudok járulni a válogatott sikeréhez, és szép eredményt érünk el Németországban. Az olasz szurkolók folyamatos jelenléte, rajongása és támogatása nagyon sokat jelent nekünk. Úgy érezzük, mintha hazai pályán játszanánk – hasonló volt a helyzet kétezerhatban is.”

Gianluigi Buffon természetesen a kapuskérdésről is elmondta a véleményét, és a védelmébe vette Gianluigi Donnarummát. Bár a 62-szeres válogatott kapus az előző Európa-bajnokság egyik hőse volt, a Milan-drukkerek megorroltak rá, amiért 2021-ben elhagyta a csapatot és a Paris Saint-Germainbe igazolt. Donnarumma most is kétségtelenül az Eb egyik legjobb kapusa lehet, ám az is tény, hogy az utóbbi időszakban hullámzó volt a teljesítménye, és sok múlhat azon, milyen formában lesz Németországban.

„Donnarumma egyértelműen a válogatott alappillére, az egyik legstabilabb alapember – méltatta az utódját Buffon. – A Bosznia-Hercegovina elleni felkészülési mérkőzésen is kiválóan védett, volt egy nagyszerű, nagyon nehezen kivitelezhető hárítása. Ez még magabiztosabbá teszi a csapatot, mert a többiek is tudják, hogy a nehéz pillanatokban számíthatnak rá. Guglielmo Vicario is megbízható, sokat fejlődött a Premier League-ben, Alex Meret pedig kellően tapasztalt. Kapusposzton jól áll Olaszország, emiatt nem kell különösebben aggódnunk.”

Több középpályás bajlódik sérüléssel Nicolo Barella, Davide Frattesi és Nicolo Fagioli sem tudta végigcsinálni az olasz csapat keddi edzését az Európa-bajnoki címvédő iserlohni bázisán. Luciano Spalletti szövetségi kapitány leginkább az általában kezdőként pályára lépő Barella állapota miatt aggódhat, az Internazionale 27 éves középpályása már több mint egy hete izomsérüléssel küzd. Szerdán aztán valamit javult a helyzet, az olasz helyszíni tudósítók arról számoltak be, hogy Frattesi a teljes edzést végigdolgozta, Barella és Fagioli ugyanakkor az edzőteremben maradt, nem csatlakozott társaihoz a pályán. Mindezek ellenére a hangulat optimista, mindhárom futballista várhatóan a keretben lesz szombaton az Albánia elleni első csoportmérkőzésen, igaz, pályára lépésükre csekély az esély. De ez nem feltétlenül gond, az olaszok ugyanis úgy vélekednek, inkább pihenjenek és tartogassák erejüket a jóval nehezebbnek tűnő, Spanyolország és Horvátország elleni csoportmérkőzésre. S. N.

OLASZORSZÁG

Kapusok: 1 – Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain – Franciaország), 26 – Alex Meret (Napoli), 12 – Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur – Anglia)

Védők: 23 – Alessandro Bastoni (Internazionale), 15 – Raoul Bellanova (Torino), 4 – Alessandro Buongiorno (Torino), 5 – Riccardo Calafiori (Bologna), 24– Andrea Cambiaso (Juventus), 13 – Matteo Darmian (Internazionale), 2 – Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 3 – Federico Dimarco (Internazionale), 6 – Federico Gatti (Juventus), 17 – Gianluca Mancini (Roma)

Középpályások: 18 – Nicolo Barella (Internazionale), 16 – Bryan Cristante (Roma), 21 – Nicolo Fagioli (Juventus), 25 – Michael Folorunsho (Hellas Verona), 7 – Davide Frattesi (Internazionale), 8 – Jorginho (Arsenal – Anglia), 10 – Lorenzo Pellegrini (Roma)

Támadók: 14 – Federico Chiesa (Juventus), 22 – Stephan El Shaarawy (Roma), 11 – Giacomo Raspadori (Napoli), 19 – Mateo Retegui (Genoa), 9 – Gianluca Scamacca (Atalanta), 20 – Mattia Zaccagni (Lazio)

Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

18.00, Berlin: Spanyolország–Horvátország

21.00, Dortmund: Olaszország–Albánia

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország