„Ez a szlovák futball nagy sikere” – Stanislav Lobotka a továbbjutás után

„Mit jelent nekem a továbbjutás? Hogy három nappal rövidebb lesz a szabadságom…” – nevetett jókedvűen a szlovák újságíróknak és a Nemzeti Sportnak adott interjúja kezdetén a Napoli 29 éves középpályása, aki arról is híres, hogy minden reggel a csapatbuszon énekel a társainak.

„Egyszerűen gyönyörű. Így tudnám röviden jellemezni azt a tényt, hogy ott vagyunk a nyolcaddöntőben. Ez a szlovák futball nagy sikere. Természetesen óriási érdemei vannak ebben Francesco Calzona szövetségi kapitánynak – fordította komolyra a szót a szlovák válogatott kulcsembere, aki kiemelte a továbbjutás módját. – A legnagyobb erényünk a játékstílusunk. Románia ellen tizenegyen is védekezhettünk volna, hiszen a továbbjutáshoz elég lett volna a döntetlen is. Mi azonban szerdán is a saját focinkat játszottuk. Felvállaltuk, hogy labdavesztés esetén esélyt adunk az ellenfélnek. Ám úgy vagyunk vele, hogy úgy a fociban, mint az életben: ha nem kockáztatsz, nem mész a szerencse elé.”

Mint ismert, mindkét csapatnak elég volt az egy pont a továbbjutáshoz, de egészen a találkozó hajrájáig nyílt volt a meccs. Az utolsó tíz perc azonban már mindkét részről biztonsági játékot hozott. „Észnél kellett lennünk” – emelte ki Lobotka.

A tornán eddig két játékost választottak meg kétszer is a mérkőzés legjobbjának. Az egyik a belga Kevin De Bruyne, a másik pedig épp Lobotka. „Nem tudom, kik szavaztak, de köszönöm szépen nekik. Mint a belgák elleni találkozó után is elmondtam, ma (szerdán – a szerk.) is bárki megérdemelné ezt a díjat, hiszen mindenki maximálisan odatette magát. Ismét én lettem a legjobb, ám inkább annak örülök, hogy továbbjutottunk.”

Szlovákia a nyolcaddöntőben Anglia ellen lép pályára az Eb-n. „Jobban örülök ennek, mintha Spanyolország ellen játszanánk. A spanyolok fantasztikusak a labdával, az angoloknál pedig rengeteg zseniális játékos van. Csütörtökön pihenünk, majd felkészülünk a szigetországiakra” – zárta le gondolatait Lobotka.

Ugyan a szlovákok most nem kerülnek össze a spanyolokkal, Lobotka nagy valószínűséggel a La Ligában folytatja pályafutását. Mint menedzsere, Branislav Jasurek elismerte, ügyfele már megegyezett az FC Barcelonával, de mivel Xavi Hernández távozott a katalán klub kispadjáról, meghiúsult az átigazolás. Azonban – mint már jeleztük – nagyon forró a Real Madrid-vonal is…