„A szív és a tudás győzelme volt” – Stanislav Lobotka a szlovák diadalról

A szlovákok tudták, hogy ha sikeresek akarnak lenni, akkor a maximális teljesítményük mellett a szerencsével is jó viszonyban kell lenniük. „Az alap azonban az volt, hogy mi mindent megtegyünk. Úgy szokott lenni, hogy ha mindent kiadsz magadból, akkor Fortuna istenasszonya is melléd áll. A belgák az elején fölényben voltak, kapusunk, Martin Dúbravka azonban a helyén volt. Majd kijöttünk a szorításból és elkezdtük játszani a saját játékunkat, aminek meg is lett az eredménye” – magyarázta a Napoli játékosa.

A fordulás után a belgák nagyon nyomtak, két góljukat is a VAR-rendszer érvénytelenítette. Nagyon önfeláldozóan játszottak a szlovákok, David Hancko például többször az egészségét kockáztatta. „Úgy tűnik él és élni is fog” – mosolygott 2023 legjobb szlovák játékosa, aki a meccsen több mint 12 kilométert futott.

„Mi Szlovákia vagyunk, nem tartunk Belgium szintjén, nem hazudtoljuk meg magunkat. A játékrendszerünk – amely ha működik – ötven százalékos sikert jelent. A maradék ötvenet szívvel, bátorsággal és önbizalommal egészítjük ki. A három pont energiát jelent a további munkához. Lehet, hogy nem mindenki hitt Calzone mester edzői stílusában, de ő megmutatta, hogy kiváló képességei vannak. Hisz bennünk, és ennek meg is lett a gyümölcse” – méltatta Lobotka a szövetségi kapitány tevékenységét.

A szlovákok már pénteken bebiztosíthatják a továbbjutásukat az E-csoportból. Nagy valószínűséggel a leginkább optimisták sem számoltak ilyen forgatókönyvvel a torna előtt.

„Jól hangzik, de még nincs vége. Fel kell készülnünk a következő két meccsre. Pihennünk, regenerálódnunk kell, s keddtől pedig az Ukrajna elleni összecsapásra készülünk. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű ellenfél, talán egy szinten lesz Belgiummal. Jók a labdával, úgyhogy mindent bele kell adnunk” – zárta le gondolatait Lobotka.

A hétfői teljesítmény után szinte biztos, hogy Lobotka nem tölti ki a 2027 júniusáig élő szerződését a Napoliban. Lapunk úgy értesült, hogy már a hétfői találkozó után a Real Madrid tett érte komoly ajánlatot...

Mezítlábon a szállásra Marek Hamsík édesapja szinte minden válogatott találkozón ott volt fia pályafutása alatt. Így történt ez most is, amikor a Napoli legendája már a szlovák nemzeti csapat menedzsere és pályaedzője. Nem hiányozhatott hétfőn Frankfurtból sem, ahová fia két gyermekével, Christiannal és Lucassal utazott el. A belgák elleni találkozó előtt fogadást kötött: ha nyernek a szlovákok, akkor mezítláb megy a mainzi szállására. A szlovákok győztek, így Richard Hamsík lábáról lekerült a cipő...

JÚNIUS 17. – HÉTFŐ

E-CSOPORT

München: Románia–Ukrajna 3–0

Frankfurt: Belgium–Szlovákia 0–1

D-CSOPORT

Düsseldorf: Ausztria–Franciaország 0–1

SZLOVÁKIA

Kapusok: 1 – Martin Dúbravka (Newcastle United – Anglia), 23 – Henrich Ravas (New England Revolution – Egyesült Államok), 12 – Marek Rodák (Fulham – Anglia)

Védők: 15 – Vernon De Marco (Hatta – Egyesült Arab Emírségek), 6 – Gyömbér Norbert (Salernitana – Olaszország), 16 – Dávid Hancko (Feyenoord – Hollandia), 25 – Sebastian Kósa (Spartak Trnava), 4 – Adam Obert (Cagliari – Olaszország), 2 – Peter Pekarík (Hertha BSC – Németország), 14 – Milan Skriniar (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 – Denis Vavro (FC Köbenhavn – Dánia)

Középpályások: 11 – Bénes László (Hamburg – Németország), 21 – Matús Bero (Bochum – Németország), 8 – Ondrej Duda (Hellas Verona – Olaszország), 13 – Patrik Hrosovsky (Genk – Belgium), 19– Juraj Kucka (Slovan Bratislava), 22 – Stanislav Lobotka (Napoli – Olaszország), 5 – Tomás Rigo (Baník Ostrava – Csehország)

Támadók: 9 – Róbert Bozeník (Boavista – Portugália), 20 – Dávid Duris (Ascoli – Olaszország), 17 – Lukás Haraslín (Sparta Praha – Csehország), 24 – Leo Sauer (Feyenoord – Hollandia), 26 – Ivan Schranz (Slavia Praha – Csehország), 18 – David Strelec (Slovan Bratislava), 7 – Tomás Suslov (Hellas Verona – Olaszország), 10 – Lubomír Tupta (Slovan Liberec – Csehország)

Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)