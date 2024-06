Bolla Bendegúz: Nincs okunk az aggodalomra

„Kicsit később csatlakoztam a társakhoz, de ez nem jelentett gondot. Úgy, gondolom, elégedett lehetek a teljesítményemmel Izrael ellen. Sikerült az önbizalmunkat építeni, ez volt a lényeg” – nyilatkozta Bolla Bendegúz még a múlt heti, Izrael elleni mérkőzés, illetve a saját teljesítménye kapcsán.

„Ez a hét számomra a rehabilitációról szólt, azt még nem tudom, mikor szerepelhetek. A csapat azonban megfelelően felkészült, készen áll az előttünk álló feladatokra” – mondta Loic Nego.

„Ahogy egyre közeledünk a meccshez, egyre koncentráltabb mindenki, nincs okunk aggodalomra. Elemeztük az ellenfeleket, én is tisztában vagyok azzal, ha kezdő leszek, akkor mire számíthatok a velem szembekerülő ellenféltől” – fogalmazott Bolla a felkészülésről, és azt is elmondta, a meccsig még egy videózásuk lesz, és inkább fejben próbálnak most már ráhangolódni a találkozóra.

A napokban a Rapid Wienhez szerződött játékost arról is kérdeztük, milyen érzés, hogy a Főnix Gold FC-ből, melyben indult a pályafutása, hárman is itt lehetnek a keretben, hiszen Szoboszlai Dominikkal és Csoboth Kevinnel már akkor is csapattársak voltak.

„Elképesztő dolog ez, hogy honnan indultunk 2007-ben, és most Európa-bajnokságra készülhetünk közösen. Ez azt is mutatja, milyen munkát végeztünk el abban a kis klubban, a Főnix Gold FC-ben – fogalmazott Bolla, aki a jelenlegi helyzetéről is beszélt – Az elmúlt három évben fokozatosan tudtam fejlődni a klubjaimban és a válogatottban egyaránt. Egyre jobban ki tudtam nyílni, remélem, ezt tudom folytatni az Eb-n is.”

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország

A-CSOPORT

Németország, Magyarország, Svájc, Skócia

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)