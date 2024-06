Benjamin Lauth: Kissé csalódást keltő volt a magyarok játéka

– „Fél” Magyarország a Jamal Musiala gólját megelőző helyzetet elemzi. Önnek németként mi a véleménye: Ilkay Gündogan szabálytalankodott Willi Orbánnal szemben vagy sem?

– Az biztos, hogy nem volt könnyen megítélhető a helyzet – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában a 42 éves Benjamin Lauth, a Ferencváros korábbi ötszörös német válogatott csatára. – Németként azt mondom, nem történt szabálytalanság, de valóban olyan szituáció volt, amely után magyar részről érthető a döntés megkérdőjelezése. Makkelie így látta, el kell fogadni, de ha fordítva ítél, szerintem az is védhető álláspont lett volna. A visszajátszások után azt gondoltam, a VAR megnézeti vele a felvételeket, de nem így történt. Nehéz megítélni, miért esett a földre a magyarok védője, hiszen jó kötésű, kemény játékos, az ütközés pedig nem volt annyira kemény. A második félidőben volt egy helyzet, amikor Willi Orbán két kézzel lökte el Niclas Füllkrugot, de a játékvezető felfogása szerint az is belefért a szabályok adta keretbe.

– Lapunknak adott áprilisi nyilatkozatában Mister száz százaléknak hívta Willi Orbánt. Saját magát okolhatja, hogy ilyen helyzetbe került, vagy nem ő hibázott?

– Nem gondolom, hogy az ő hibája a kapott gól, ugyanakkor szerintem tízből kilencszer megoldotta volna tisztázással.

– Nagy Ádám szerint Danny Makkelie Magyarországra kiscsapatként, Németországra pedig nagyként tekintett. A hazaiak szemüvegén keresztül is így tűnt, vagy ezt csak a magyar válogatott játékosai, stábtagjai élték meg így?

– Az említett szituáción kívül nem emlékszem olyanra, hogy a játékvezető más vitás helyzetben a németek javára döntött volna. Makkelie rengeteg mérkőzést vezet magas szinten, gyakran foglalkoztatják a Bajnokok Ligájában, ezért a testbeszéde azt sugározhatja, biztos magában, arrogánsnak tűnhet. Ezzel együtt szerdán egyáltalán nem teljesített rosszul.

– És a magyarok játéka milyen volt?

– Számomra kissé csalódást keltő. Magyarország jobban játszott, mint Svájc ellen, de többet vártam tőle támadójátékban, azt hittem, nagyobb elánnal rohamoz. Az első félidőben voltak helyzetei, veszélyes szabadrúgása és lesgólja is, ám a második játékrészben keveset próbálkozott, Varga Barnabás fejese jut csak eszembe – persze ehhez az is kellett, hogy Németország kiválóan játsszon. Válogatottunknak sokkal nagyobb kihívást jelentett a szerdai csoportmeccs megnyerése, mint a nyitómérkőzésé, de egyik sem volt túl izzasztó. A csapat ragyogóan kezdte a tornát, a Skócia ellen mutatott játéka és az öt-egyes győzelem hatalmas önbizalmat adott a játékosoknak, ami a magyarok elleni fellépésen is megmutatkozott.

Benjamin Lauth szerint Szoboszlai Dominik elfogadhatóan játszott, de nem mutatta meg klasszisát (Fotó: AFP)

– Szoboszlai Dominik teljesítménye megosztó, lapunk tízes skálán négyes osztályzattal értékelte. Ön milyennek látta?

– Kissé távolabbról indítanék: ő a magyarok leghíresebb, legjobb futballistája, ezért ő került a középpontba. Sokan azt gondolhatták, majd ő nyeri meg a meccseket a válogatottnak. Ez egyrészt óriási nyomást helyez rá, másrészt a jelenség azt mutatja, tényleg kiemelkedik a csapatból. A németek ellen elfogadható volt a teljesítménye, de nem mutatta meg, miért is játszik a Liverpoolban és mitől ő az egyik legjobb a posztján. Szerintem a mezőnyben Sallai Roland és Schäfer András is jobban futballozott a magyarok közül, de ők sem tudták kilencven keresztül akkora lökést adni a csapatnak, hogy pontot szerezzen.

– A német játékosok végig fegyelmezetten, pontosan futballoztak, odatették magukat. Presztízsmeccsként tekintettek a magyarok ellenire?

– A mérkőzés előtt rengeteget cikkeztek arról, hogy az előző három egymás elleni mérkőzésen Németország nyeretlen Magyarországgal szemben. Mindenki tisztában volt ezzel, és valóban úgy tűnt, hogy a játékosok mindent megtettek, hogy a rossz sorozat megszakadjon.

– Manuel Neuer hetes osztályzatot kapott tőlünk, többek között azért, mert bravúrral védett Szoboszlai Dominik szabadrúgása után. Ezzel a teljesítménnyel elhallgattatta a kritikusait?

– Németországban megosztó témát szolgáltatott a kapuskérdés, sokan szívesebben látták volna Ter Stegent a válogatott kapujában. Skócia ellen semmi munkája sem volt Neuernak, Magyarország ellen azonban jól védett, és immár senki sem kérdőjelezi meg a helyét a kezdő tizenegyben.

– Mire viheti Németország ezzel a teljesítménnyel?

– Nem az Európa-bajnokság legerősebb csoportjaként kell az A jelűre tekinteni, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz a kieséses szakaszban. Elképzelhető, hogy Dánia vagy Anglia lesz az ellenfél a nyolcaddöntőben, mindkét válogatott nagy kihívást jelentene, szóval, az eddig nagyszerűen sikerült csoportmeccsek ellenére azt mondom, bármi megtörténhet. Németország megmutatta, milyen erőt képvisel, kitűnő kapusa van, a támadói is veszélyesek, úgyhogy bízom benne, hogy lépésről lépésre haladva minél tovább jutunk.