Állítsa össze a magyar válogatott Németország elleni kezdőcsapatát!

A házigazda német válogatott ellen folytatja szereplését a labdarúgó Európa-bajnokság A-csoportjában a magyar labdarúgó-válogatott. Szokásunkhoz híven a Nemzeti Sport Online-on ezúttal is arra kérjük olvasóinkat, állítsák össze a magyar válogatott kezdőcsapatát a házigazda németek ellen. Mint megírtuk, Loic Nego és Balogh Botond is a keret tagja, de sérülés miatt mind a ketten több edzést is kihagytak, így várhatóan nem lesznek bevethetőek a szerdai elleni találkozón.