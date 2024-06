A kapus, aki levette kesztyűjét, majd kivédett és berúgott egy tizenegyest

EGY KARRIER NAGY NAPJA: NUNO GOMES

(2000, Portugália–Törökország 2–0) NUNO GOMES is alakított hősies szerepet Anglia ellen Európa-bajnokságon – 2000-ben ő lőtte a győztes gólt a 0–2-ről megfordított eindhoveni csoportmeccsen –, sorozatunkban láttuk a spanyolok elleni győztes lövését is 2004-ből, a németek elleni szépítését 2008-ból.

Most ugorjunk vissza 2000-be, hiszen a Benelux-tornán volt kétgólos meccse is a Benfica-csatárnak – éppen ezen a játéknapon.

A történelmük első Eb-negyeddöntőjét játszó törökök Alpay Özalan kiállítása miatt a 30. perctől emberhátrányba kerültek, és a nagy lehetőséget Nuno Gomes egy gyönyörű fejessel és egy közeli, üres kapus lövéssel kihasználta. A törököknek is nyílt alkalmuk gólt szerezni, csakhogy Arif Erdem büntetőjét Vítor Baía kivédte.

Nuno Gomes (balra) és Luis Figo a 2000-es Európa-bajnokságon

Nuno Gomes szerzett gólt a franciák elleni elődöntőben is, remek Eb-teljesítménye révén 24 évesen olaszországi szerződéshez jutott (Fiorentina), de sem neki nem ment igazán, sem a csapatnak, és a firenzei klub pénzügyi összeomlása után 2002-ben visszatért a Benficába. Ahogy jeleztük, Nuno Gomes ama kevés labdarúgó közé tartozik, aki három Európa-bajnokságon is gólt szerzett: Jürgen Klinsmann, Vladimír Smícer és Thierry Henry után ő volt a negyedik, akinek ez összejött. Harmincon felül aztán már alig kapott válogatott meghívót, a 2010-es vb ki is maradt az életéből; 79 meccsel és 29 góllal, a nemzeti csapat ötödik legjobb gólszerzőjeként búcsúzott 2011-ben.

ÚTON A DÖNTŐ FELÉ: OLASZORSZÁG

(2012, Olaszország–Anglia 0–0) Az angol válogatottnak jutott még egy keserű tizenegyespárbaj erre a napra: nyolc évvel a fent részletezett lisszaboni kiesés után Kijivben az olaszoknak kedvezett a szerencse.

Pedig elsőként Cesare Prandelli emberei hibáztak: a második sorozatban Riccardo Montolivo a kapu mellé lőtt. A következő olasz, Andrea Pirlo, mint már láttuk, pimasz és kegyetlen volt egyszerre. A másik oldalon kezdett hatni az angol átok: Ashley Young a lécre bombázta a labdát. A negyedik sorozatban Antonio Nocerino berúgta a magáét, Ashley Cole a kapu bal alsó sarkát vette célba, de nem lőtt elég erősen és pontosan, Gianluigi Buffon könnyedén megfogta a labdát.

Az olaszoknál utolsóként Alessandro Diamanti készülődött. A Bologna rutinos középpályásának még nem volt gólja a válogatottban, de a pontrúgások specialistájaként nem gyötörték kételyek – be is lőtte az olasz válogatottat a legjobb négy közé.

Joe Hart rossz irányba mozdult, Alessandro Diamanti a jobb alsóba lőtt

EGY VÁLOGATOTT KARRIER SZOMORÚ VÉGE

(2000, Olaszország–Románia 2–0) GHEORGHE HAGI majdnem két évtizedes válogatott karrierjének legemlékezetesebb pillanatait az 1994-es világbajnokság hozta; voltak trófeái, kiváló eredményei a Steauával; karrierje során játszott a Real Madridban és az FC Barcelonában; a 2000-es Európa-bajnokságra pedig úgy érkezett, hogy a megelőző hetekben a Galatasarayjal a török bajnokságot, a Török Kupát és az UEFA-kupát is megnyerte.

De az Európa-bajnoksággal ezúttal sem volt szerencséje… Hagi már 19 évesen járt Eb-n (1984), tizenkét évvel később csapatkapitányként vezette a román válogatottat az angliai tornán, akárcsak – a válogatottság átmeneti lemondása után – a 2000-es viadalon, de győzelemben egyszer sem volt része. A Hagi-korszak három Eb-szereplésének 10 mérkőzése közül egyet nyert meg a román válogatott, az Anglia elleni 2000-es, sorsdöntő csoportmeccset, azt, amelyiket a kapitány eltiltás miatt kihagyni kényszerült…

Ami pedig a búcsút illeti, a brüsszeli negyeddöntőben Francesco Totti és Filippo Inzaghi góljával már 2–0-ra vezettek az olaszok, amikor a második félidőben Hagi öt perc alatt két sárga lapot harcolt ki magának. A másodikat egy tizenegyes érdekében bevetett műeséssel, illetve a remélt ítélet elmaradása miatti heves reklamálással…

Itt már egyértelmű, hogy Hagi túlfeszítette a húrt: Vítor Melo Pereira kezében ott a piros lap

Ez volt tehát Hagi utolsó válogatott mérkőzése; bár a kilépő nagyon rosszul sült el (láttunk durvábbat is hat év múlva, Zinédine Zidane főszereplésével…), a 125 mérkőzés, a 35 gól mégis csak egy korszakos pályafutást összegez.

A Hagi név azonban nem tűnt el végleg a román válogatott keretéből: a „Kárpátok Maradonájának” fia, Ianis pályára lépett a 2024-es Európa-bajnokságon. Az olasz, belga és skót bajnokságot is megjáró szélső négy évvel azt követően született, hogy édesapja mesés gólt rúgott az amerikai világbajnokságon Kolumbiának, majd betalált Svájc és Argentína kapujába is. Befejezésül kis kitekintés az akkori román vb-szereplésre:

Gheorghe Hagi a csúcson: a románok világklasszisa az argentinoknak is gólt lőtt az egyesült államokbeli világbajnokságon

EB-EREDMÉNYEK – JÚNIUS 24.

EB 1984, FRANCIAORSZÁG

ELŐDÖNTŐ

Lyon: Dánia–Spanyolország 1–1, 11-esekkel 4–5

EB 2000, BELGIUM ÉS HOLLANDIA

NEGYEDDÖNTŐ

Amszterdam: Portugália–Törökország 2–0

Brüsszel: Olaszország–Románia 2–0

EB 2004, PORTUGÁLIA

NEGYEDDÖNTŐ

Lisszabon, Luz: Portugália–Anglia 2–2, 11-esekkel 6–5

EB 2012, LENGYELORSZÁG ÉS UKRAJNA

NEGYEDDÖNTŐ

Kijiv: Anglia–Olaszország 0–0, 11-esekkel 2–4