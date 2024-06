A dán szövetségi kapitány a bírót hibáztatta a németek elleni vereség után

Mint ismert, a házigazda Németország 2–0-ra legyőzte Dániát a labdarúgó Európa-bajnokság szombati nyolcaddöntőjében, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzés után a két szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann és Kasper Hjulmand értékelte a látottakat – előbbi boldog volt, utóbbi viszont igencsak ki volt akadva a játékvezető tevékenysége miatt.

„Ez egy vad mérkőzés volt! – idézte a győztes hadvezért, Julian Nagelsmannt a mérkőzés után az uefa.com. – Az első húsz percben a torna legjobb játékát mutattuk be, aztán jött a zivatar. Kai (Havertz) a nagyon jól teljesített, és a stadion közönsége is sokat lökött a teljesítményünkön. Nem volt egy könnyű meccs, Dánia remekül teljesített. Próbáltuk erőltetni a dolgokat, talán túlságosan is, mégis a szurkolók segítségével végül sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Büszke vagyok a csapatra.”

Kasper Hjulmand, a dán válogatott szövetségi kapitánya viszont érthetően már nem ünnepelt – olyannyira nem, hogy mérkőzés utáni nyilatkozatában részben a találkozó játékvezetőjét, Michael Olivert tette felelőssé csapata verségéért. Mint ismert, a játékvezető a mérkőzésen VAR-vizsgálat után előbb elvett egy gólt les miatt Joachim Andersentól, majd a védő kezezése után tizenegyest ítélt a németeknek. „Ez az egész nevetséges! Azt gondolom, hogy ha megadják a gólunkat, megnyertük volna a mérkőzést” – fakadt ki a sajtótájékoztatón a dán szakember.

A MÉRKŐZÉS UTÁNI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT ITT OLVASHATJA EL!