A Celticnél dolgozó Willie McStay kritikája: a fontos mérkőzésen Magyarország volt a jobb

– Miért nem tudott Skócia akarata érvényesülni Magyarországgal szemben, különösképpen azután, hogy a mérkőzés elején védekezésre kényszerítette?

– A magyarok hasonló felállásban léptek pályára, mint Skócia, elég mélyen védekeztek, kitűnően tömörültek középen, a hátvédek közel helyezkedtek egymáshoz – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az Újpestet 2009 és 2010 között huszonkilenc mérkőzésen irányító Willie McStay, aki kilenc éve dolgozik a Celtic utánpótlásának egyik vezetőjeként. – Az első félidőt csaknem hetvenszázalékos labdabirtoklással zárta a skót válogatott, ám a játék meddőnek tűnt. Helyzeteket, illetve egy az egy elleni akciókat nem láttunk, és a széleken is elhaltak a próbálkozások. Ha jöttek is beadások, nem az alapvonal környékéről, hanem a térfél közepéről érkeztek, a labda szinte minden esetben a magyaroké lett. A mezőnyfölény nem hozott eredményt, és amikor az ellenfél támadást vezetett, gyakran veszélyeztetett, mert kinyílt a válogatott. Meg kell hagyni, szenvedtünk, hogy a védelem mögé kerüljünk, a játékosok olykor rosszul helyezkedtek, ez pedig növelte a frusztrációt. A magyarok játékterve sokkal inkább működött: hiába birtokolta lényegesen kevesebbet a labdát, gyors kontráival veszélyesebb volt Skóciánál. Ezt alátámasztja a kapura lövési statisztika, ami elég beszédes…

– Hogy élte meg a hajrát és a tízperces hosszabbítást?

– Hihetetlen volt! Mindkét válogatott megszakadt a győzelemért. És ehhez itt és most hozzá kell tennem, hogy Skóciából mindenki gyors felépülést kíván Varga Barnabásnak, bízunk benne, hogy napról napra jobb állapotba kerül.

– Steve Clarke azt mondta, csapata nem kapott meg egy tizenegyest. Ön hogy látja?

– A hetvennyolcadik percben Stuart Armstrong és Willi Orbán találkozását látva tízből kilenc játékvezető tizenegyest ítélt volna Skóciának, de ezúttal néma maradt a játékvezető sípja. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a skótok a védelem mögé kerültek. A magyarok jobb minőségű helyzeteket alakítottak ki, a kapufát is eltalálták, Angus Gunn kétszer is nagyot védett, úgyhogy Magyarország volt a jobb csapat. Kellemetlen a kiesés, nagy a csalódottság, mert tudunk jobban is játszani.

– Skóciát az ág is húzta, hiszen már az Eb kezdete előtt több játékosa megsérült, például a Serie A egyik legjobb középpályásává előlépő Lewis Ferguson vagy a jobbhátvédként bevethető Aaron Hickey és Nathan Patterson, a kilencesek közül Lyndon Dykes, majd a magyarok elleni meccs előtt Kieran Tierney-nek kellett hazautaznia. Mindez mekkora hatást gyakorolt a csapat szereplésére?

– Kezdőjátékosok dőltek ki a sorból és ezt megsínylette a csapat. Kijött, hogy tehetségeink elvesztésével nincsen olyan utánpótlásunk, amellyel tartani tudnánk a ránk jellemző szintet, hiányzott a kreativitás az ellenfél térfelén. Az utolsó csoportmérkőzésen Kieran Tierney hiánya kiütközött, a sérülésével áttevődött a támadásépítés a balról a jobb oldalra, ám a jobb oldali szárnyvédő posztján szerepeltetett Anthony Ralston védekezőbb felfogású játékosként nem tudta segíteni az előrejátékot. Valójában Scott McTominay az egyetlen játékosunk, aki állandó gólveszélyt jelent az ellenfél kapujára, problémás, hogy kevés gólt szerez a csapat.

– Mennyire biztos Steve Clarke pozíciója azután, hogy Skócia az utolsó helyen zárta csoportját?

– Ha egy válogatott kiesik, rendre felvetődik a kérdés, marad-e a szövetségi kapitány, és hogy az edző hibázott-e… Mint mindenkit, Steve Clarke-ot is korlátozzák a labdarúgók képességei. Mindig eljön az a pillanat, amikor edzőkérdésről olvasni a sajtóban, de ne felejtsük el, ő juttatta ki az Európa-bajnokságra a válogatottat. Konzervatív, de jó szakembernek tartom Steve Clarke-ot, akivel Spanyolországot is legyőzte a csapat. A selejtezők során agresszív, nagy iramot diktáló együttes formálódott a keze alatt, ám a tornán ebből nem sokat láttunk, legfeljebb Svájc ellen kaptunk némi ízelítőt abból, mit is tud az együttes valójában.

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG 2–0

Köln: Skócia–Svájc 1–1

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG 0–1

Frankfurt am Main: Svájc–Németország 1–1