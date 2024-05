Skócia: „Magyarországot és Svájcot is legyőzhetjük az Eb-n”

MÁJUS 29-ÉN KEZDŐDIK az Európa-bajnokságra készülő skót válogatott összetartása, amelyre 28 játékos kapott meghívót – Steve ­Clarke szövetségi kapitány nehéz döntés előtt áll, két labdarúgóval kell közölnie a június 7-i szűkítés előtt, hogy lemarad a tornáról.

A magyar válogatott csoportellenfele – a legutóbbi kontinenstornával ellentétben – nem külföldön, hanem odahaza, Glasgow-ban hangolódik, majd Portugáliába utazik, hogy június 3-án felkészülési mérkőzésen összecsapjon Gibraltárral, négy nappal később pedig a Hampden Parkban rendezi főpróbáját Finnország ellen. A FIFA-világranglista 39. helyezettjének németországi főhadiszállása a bajorországi Garmisch-Partenkirchen lesz, a társaság az osztrák határtól „méterekre” fekvő üdülővárosban, csodálatos hegyek ölelésében készülhet az Európa-bajnoki mérkőzésekre.

Az első erőpróba ígérkezik a legnehezebbnek a skótoknak, június 14-én a házigazdával játsszák a nyitó meccset Münchenben.

„Könnyű azt mondani, hogy próbáljuk meg úgy kezelni, mint egy átlagos mérkőzést, de nem hiszem, hogy ez lehetséges – mondta a Sky Sportsnak a Liverpoolban futballozó Andrew Robertson. – Különleges esemény előtt állunk, mi nyitjuk a tornát. Amint felcsendül a himnuszunk, átéljük, milyen sokan lesznek ott a szurkolóink közül, mindannyian hangosan és büszkén énekelünk majd. Az izgatottság bizsergető érzése mindenki gyomrában ott lesz, amit fontos, hogy a magunk javára fordítsunk, merthogy a jó eredmény eléréséért lépünk pályára, arra kell teljes mértékben koncentrálnunk.”

Kenny Miller (Imago)

Steve Clarke a kerethirdetéskor elmondta, mintegy fél tucat olyan játékosa van, aki nem játszik rendszeresen a klubjában, vagy nemrégiben épült fel sérüléséből. Gondjait tetézi, hogy a ­kulcsemberek közül a Bologna egyik legjobbjává előlépő Lewis Ferguson sérült, a szintén harcképtelen Nathan Patterson (Everton) és Aaron Hickey (Brentford) kiesése miatt a jobbhátvéd szerepkörét nemzetközi szinten rutintalan labdarúgó töltheti be – például a Celticben kiegészítő embernek számító Anthony Ralston. Ezzel együtt az utóbbi évtizedek egyik legjobb skót csatára bizakodó.

„Roppant balszerencsések voltunk, hogy két játékosunk ugyanazon a poszton sérülés miatt kiesett, de ez lehetőséget teremt valakinek – idézte a BBC a hetvenszeres válogatott Kenny Millert. − Az is lehet, hogy csak egy győzelemre van szükség a továbbjutáshoz. Ha a magyar és a svájci válogatottat a skót mellé teszem, azt mondom, néhány játékosunk jobb, mint az ellenfeleké, néhány pedig nem. Nem látom az okát, miért ne tudnánk legyőzni Magyarországot vagy Svájcot, netán mindkettőt. Németország kemény dió lesz, a legtöbben úgy gondolják, hogy veszítünk a nyitányon. Két nyerhető meccs vár ránk, ha az egyiket behúzzuk, az talán már elég a továbbjutáshoz. Ez lehet az első alkalom, hogy Skócia bejut egy nagy torna kieséses szakaszába – hiszem, hogy ez a társaság képes rá, mi több, meg is csinálja!”

A SKÓT LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Kapusok: Zander Clark (Heart of Midlothian FC), Craig Gordon (Heart of Midlothian FC), Angus Gunn (Norwich City – Anglia), Liam Kelly (Motherwell)

Védők: Liam Cooper (Leeds United – Anglia), Grant Hanley (Norwich City – Anglia), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), Ryan Porteous (Watford – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion – Anglia), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Manchester United – Anglia)

Támadók: Ché Adams (Southampton – Anglia), Ben Doak (Liverpool – Anglia), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers – Anglia), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian FC)

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország