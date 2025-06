Andrew Robertson is elmondta véleményét Kerkez Milos Liverpoolba igazolásáról

A 31 éves Robertson 2017-ben igazolt Liverpoolba a Hull Citytől, s a „vörösöknél” hamar meghatározó játékossá vált, hiszen az eltelt szűk nyolc évben minden sorozatot figyelembe véve 342 mérkőzésen 11 gólig, illetve 67 gólpasszig jutott, de hiába van helyettese a görög válogatott Kosztasz Cimikasz személyében, minden jel arra utal, hogy Kerkez Milos is Liverpoolba igazol, tehát Robertson újabb posztriválist kap maga mellé.

A BBC Scotland most arról írt, hogy a skót balbekket eddig nehéz volt kiszorítani, de ez Kerkez érkezésével megváltozhat. Most a magyar válogatott védő Liverpoolba igazolása kapcsán Robertson is megszólalt.

„Nem vagyunk ostobák, úgy tűnik, létrejöhet az üzlet – mondta Robertson. – De amíg ez nem történik meg, addig ezen egy pillanatig sem gondolkodom. Magamra hagyatkozom. Bízom a képességeimnek és ez hajt előre. Nyolc fantasztikus évet töltöttem Liverpoolban, trófeákat nyertem a csapat egyik oszlopos tagjaként, amire hihetetlenül büszke vagyok. Nem leszek fiatalabb, ezen nem tudok változtatni, de továbbra is hiszem, hogy sokat hozzá tudok tenni a csapat játékához és erre koncentrálok” – tette hozzá a skót védő.