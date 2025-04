Max-faktor – Zsoldos Barna jegyzete

ŰRAUTÓVAL KÖNNYŰ. Ezzel a kocsival nagy­anyám is világbajnok lenne. Csak a legjobb csapattal tud nyerni.

Hányszor, de hányszor kapnak hasonló megjegyzéseket a Formula–1 korszakos zsenijei – így Max Verstappen is – azokban az években, amikor klasszisukat merészelik erős autó volánjánál dominanciára váltani… Holott ilyen korszakokból bőven találunk a sportág gazdag történelmében, hiszen a legjobb istállók mindig a legjobb versenyzőket akarják – és fordítva. Noha a pilóták is elismerik, hogy az F1-ben az összteljesítmény mintegy hetven-nyolcvan százalékát az autó teszi ki, a topcsapatok mégis boldogan fizetnek akár évi ötvenmillió eurót is a sztárversenyzőknek, mert pontosan tudják, amikor szorul a hurok, ez a tényező jelentheti a mérleg nyelvét.

A Red Bullnál ezt csak úgy emlegetik, Max-faktor, és bár a 2023-as konstrukciónál valóban nem volt rá égető szükség, az elmúlt másfél évben már jórészt ez tartotta felszínen a csapatot. Ha valaha oktatófilmen akarják szemléltetni, milyen az, amikor a technikai sportok csúcskategóriájában egyértelműen a versenyző jelenti a különbséget, csak le kell játszani a hétvégi Japán Nagydíj időmérőjét és futamát. A borzalmasan nehezen beállítható és megzabolázható Red Bull ugyanis jelenleg épp azon a határon táncol, hogy jobb napjain tűrhető szintre lehet hozni, a maradék húsz-harminc százalékot pedig már Verstappen hozzáteszi.

Általánosan elfogadott tény, hogy idén összességében a McLaren autója a legerősebb, amely hőmérsékleti viszonyoktól és pályakarakterisztikától függetlenül is az etalon, a brit csapat Japánban mégsem ünnepelhetett győzelmet. A Red Bull ugyanis épp csak annyira volt gyors, hogy a pilótatényezővel együtt hajszállal erősebb csomagot alkotott – az időmérőn egészen pontosan 12 ezredmásodperccel. Egy majd’ hat kilométer hosszú aszfaltcsíkon ez az időkülönbség szinte semmi, a rajtrácson mégis a mindent jelentette, mert a hibátlan Verstappennek nyolc méter kezdőelőny már elegendőnek is bizonyult a diadalhoz.

Egyértelműen látszik a holland klasszison, hogy amennyire zavarták a 2023-as rosszindulatú megjegyzések, annyira hizlalják a máját a Szuzuka utáni dicshimnuszok, sokakban ugyanis tényleg csak most tudatosult igazán, mire képes a volán mögött – és mennyit is számít a Max-faktor.

