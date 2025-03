Szorítok Hamiltonnak, hogy megnyerje a bajnokságot – Vettel

A Ferrari legutóbb 2007-ben nyert egyéni bajnokságot, míg az újabb konstruktőri címre 2008 óta vár – egyelőre sikertelenül, és bár a mostani idény előtt úgy tűnt, minden eddiginél jobb esélye nyílhat, az első két versenyhétvége nem a várakozásai szerint alakult. A múlt hétvégi Kínai Nagydíj sprintidőmérőjén és sprintversenyén is elsőként záró, majd a másnapi futamról utólag kizárt Lewis Hamilton is érzi, nem kis fába vágta bele a fejszéjét, de nem titkolt célja továbbra is az, hogy sikerre vezesse a maranellóiakat, egyúttal megszerezze velük az első, míg összességében a rekordot jelentő nyolcadik bajnoki címét.

Az olasz istállónál 2015 és 2020 között versenyző, s ezen időszak alatt összesen tizennégy alkalommal a dobogó felső fokán ünneplő Sebastian Vettel is szorít a korábbi nagy riválisának, hogy elérje a célját – a négyszeres vb-első erről a BBC Sportsworld című podcastjében beszélt még az idénynyitó után.

„Nekem azért nem jött össze, mert Lewis ott volt – utalt arra, hogy az olaszokkal 2017-ben, majd 2018-ban is esélye volt a végső sikerre, ám a Mercedesszel sikert sikerre halmozó brit az útját állta. – Meglátjuk, ő most mire megy. De szurkolok neki. Sokáig versenyeztünk egymás ellen, és eléggé jól kijövünk. Jelenleg messze ő a legszókimondóbb versenyző a rajtrácson, a pályán mutatott képességeit nem szükséges külön említeni."

„Úgy gondolom, az elért eredményei és a statisztikái magukért beszélnek, és nagyszerű látni, hogy még mindig a mezőnyben van, és megvan a befolyása, amit pozitívan használ. Természetesen szorítok neki, hogy megnyerje a bajnokságot, de ott van Charles (Leclerc) is, akivel már versenyeztem. Erős párost alkotnak, ám sok mindennek kell összeállnia ahhoz, hogy az utolsó versenyeken még harcban legyenek a bajnoki címért. Meglátjuk, hogyan alakul, biztos szoros lesz, nem írok le senkit előre" – tette hozzá.

A Ferrari két versenyhétvége után mindössze 17 pontot szerzett, és a Williams mögött az ötödik helyet foglalja el a konstruktőri tabellán, miközben az éllovas McLaren neve mellett 78 pont áll. Igaz, a nagy lemaradáshoz jelentős mértékben hozzájárult, hogy a maranellóiak mindkét versenyzőjét diszkvalifikálták a vasárnapi futamról. A monacói, brit kettős eredetileg az ötödik és hatodik helyen szelte át a célvonalat.