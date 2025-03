„Mindig sokkal jobban teljesítettem nyomás alatt” – Norris favoritként készül 2025-re

„Úgy vélem, a csapat valamennyi tagja, több mint ezer ember fejében meg fog fordulni ez. Azt fogják gondolni, hogy »azta, tavaly megcsináltuk!« Sokkal több szempár fog ránk szegeződni. Mindannyiunkkal szemben nagyobb elvárásokat támasztanak le. Mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata, amit már ismer. És biztos vagyok benne, hogy azon jár mindenki esze, mit tehetne még, hogy fejlődjünk, hiszen nem akarsz az az ember lenni, akinek nincs meg az a fél tizedmásodperce, vagy épp egy-két ezredmásodperce.”

„Szóval mindenki érezni fogja a rá nehezedő nyomást, de úgy vélem, mindannyian tisztában vagyunk ezzel, és elfogadtuk, beleértve magamat is. Tudom, hogy sok ember szerint én vagyok a mostani szezon fő esélyese, és csapatként is mi vagyunk a favoritok. Az előző hónapban, illetve az elmúlt néhány hétben több interjúban is elmondtam, hogy sokan úgy gondolják, hogy a nyomás rossz dolog. Azonban rám ez épp ellenkezőleg hat. Jó dolog. Mindig sokkal jobban teljesítettem nyomás alatt. Ilyenkor sokkal jobban tudok gondolkodni és összpontosítani.”

„Még mindig ideges leszek, és érzem a nyomást, tudom, hogy ott van, de a legjobb teljesítményeim gyakran akkor jönnek, amikor több szem tapad rám. Nagyok az elvárások velem szemben, bizonyítanom kell, hogy ismét sikerült szintet lépnem az előző évhez képest. Akkor jó idényt zártam, de egyértelmű volt, hogy sok területen kell fejlődnöm. Főleg a Max (Verstappen) elleni csatáim során, és még más dolgokban is. De nemcsak Max ellen fogok megküzdeni ebben a szezonban. Harcolni fogok ezzel a fickóval is a bal oldalamon (Oscar Piastri) és valószínűleg sok más versenyzővel is. De igen, mindenképpen meg kell bizonyosodnom arról, hogy készen állok a küzdelemre mindenki ellen, és hogy szintet léptem. Én úgy érzem, készen állok. Szóval izgatottsággal tölt el, hogy nyomás alatt versenyezhetek.”

A McLaren-garázs második oldalán Piastri eközben a hazai közönség előtt bizonyítana, és egyúttal mutatná meg, hogy kell számolni vele. Az év egyik legnagyobb kérdését ugyanis az jelenti, hogyan alakul a wokingiaknál a házon belüli csata, és hogy ezt miként kezeli az alakulat, valamint a két pilóta. Az előző évben ugyanis voltak feszült és meleg pillanatok a bajnoki küzdelem során, illetőleg csapatutasítások is elhangzottak, amikor egyértelművé vált, Norris az egyetlen, aki veszélyes lehet Verstappenre.

„Mindig libabőrös leszek, amikor Melbourne-ben sétálva olyan sok pozitív energia áraszt el. Fenomenális az a támogatást, amit itt kapok, és még mindig szürreális érzés, milyen sok rajongó harsogja a nevemet. Kissé elfogult vagyok, de az Albert Park-i hangulat mindig kiemelkedik, és tekintve azt, hogy most újra idénynyitó, biztos vagyok benne, hogy még jobb lesz. Ez az a futam, amit mindig elsőként keresek a szememmel, amikor kijön az aktuális versenynaptár, és ez az, amelyik a legtöbbet jelenti nekem.”

Piastri két évvel ezelőtt a nyolcadik, míg tavaly a negyedik helyen zárt Ausztráliában, míg csapattársa, Norris 2019-ben a tizenkettedik, 2022-ben az ötödik, 2023-ban a hatodik, 2024-ben a harmadik pozíciót szerezte meg a helyszínen.

39. AUSZTRÁL NAGYDÍJ MÁRCIUS 14., PÉNTEK 1. szabadedzés 2.30–3.30 2. szabadedzés 6.00–7.00 MÁRCIUS 15., SZOMBAT 3. szabadedzés 2.30–3.30 Időmérő 6.00–7.00 MÁRCIUS 16., VASÁRNAP A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja 5.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Kínai Nagydíj, Sanghaj március 23., 8.00 Japán Nagydíj, Szuzuka április 6., 7.00 Bahreini Nagydíj, Szahír április 13., 17.00