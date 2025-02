„Epikus bajnokság vár ránk” – a McLaren szerint nyolc futamgyőztes is lehet az idén

A mostani szabályciklus a Red Bull egyeduralmával kezdődött, azonban ahogyan az idő haladt, úgy került egyre közelebb egymáshoz a mezőny: az előző idényt bombaformában nyitó „vörös bikák” hanyatlani kezdtek, miközben az ellenfelek a kezükbe vették az irányítást. Az osztrák csapat mellett a McLaren, a Ferrari, valamint a Mercedes is ünnepelhetett sikert, és noha a Red Bull Max Verstappen révén meg tudta védeni az egyéni címét, a konstruktőri bajnokságban egészen a harmadik pozícióig esett vissza.

A végső győzelemért a McLaren és a Ferrari csatázott egymással, és a párharc csak az utolsó versenyen, Abu-Dzabiban dőlt el a két ősi rivális között. A küzdelemből végül a wokingi istálló jött ki nyertesen, amelyik 26 év után térhetett vissza a sportág trónjára. Noha a csapat egyértelműen jelezte, hogy az idén mindkét bajnokságot megnyerné, tudja, hogy nem lesz könnyű dolga, hiszen az előző évet figyelembe véve ádáz csata fog folyni az élen.

Az előzetes várakozások szerint a fent említett négy alakulat is beleszólhat a győzelemért zajló harcba, de az egyéni vb-összetettben másodikként záró Lando Norris szerint nagy a valószínűsége annak, hogy más csapatok is sikert érnek el a nagy szabályváltoztatásokat megelőző idényben. „A Formula–1-ben szerintem mindenki erre számít. Valamennyi olyan évben, amikor nem változnak a szabályok, szorosabbá válik a küzdelem. Ez mindig is így volt. Már az előző idény végén is elég szoros volt, és már akkor lehetett látni, hogy a középmezőny egyre csak közeledik.”

„Úgy gondolom, hogy csak még szorosabbá vált a helyzet a tél, illetve a szezon folyamán, és valószínűleg lesznek olyan győztesek, akik nem a McLarent, a Ferrarit, a Red Bullt vagy a Mercedest képviselik. Úgy hiszem, ez jó lenne a Formula–1-nek és a szurkolóknak is. Nem hiszem, hogy csak a szokásos fickók, az idén más lesz a helyzet. Talán nem azonnal a bajnokság elején, de a idény előrehaladtával nagyobb lesz a keveredés.”

Norris csapattársa, a 2024-es idényt a negyedik helyen záró Oscar Piastri is küzdelmes évre, illetve éles csatára számít. „Ha visszatekintesz az előző év végére, és látod, milyen sok különböző győztes volt más-más csapatokból, akkor az mind abba az irányba mutat, hogy nagyon szoros lesz a bajnokság. Egyik versenypályáról a másikra érve nem fogod tudni, mi lesz. Az előző idényben szinte végig azt éreztük, hogy harcban lehetünk a győzelemért, de sosem tudtuk, hogy ki a fő vetélytársunk, hiszen ez hétvégéről hétvégére változott. Szóval valami hasonlóra készülök az idén is.”

A McLaren ügyvezető igazgatója, Zak Brown is nehéz évre számít.

„Határozottan arra számítok, hogy (Lewis) Hamilton bajnokesélyes lesz. Úgy gondolom, egy szinten zártuk az idényt a Ferrarival, és szerintem ez a folytatásban, az új évadban sem fog változni. A Mercedes is nagyon közel volt, és sikerült négy vagy öt alkalommal diadalmaskodnia. Szóval esélyes lesz az idén is. És természetesen ott van a Red Bull is: rendkívül erős első félévet tett le az asztalra, kicsit kevésbé volt versenyképes az idény közepén, de a végén újra erősek volt. Nem lesz nagy különbség a négy csapat között.”

A Mercedesnél az újonc Andrea Kimi Antonelli debütál, míg a Red Bullnál Liam Lawson lesz Max Verstappen csapattársa. Brown szerint mindez a segítségükre lehet, de úgy számol, hogy az olasz és az új-zélandi egyaránt felállhat a dobogó tetejére. „Kimi újonc, és Liam is elég tapasztalatlan még, ami a konstruktőri bajnokságban kihívást jelenthet a számukra a huszonnégy verseny során. Elkerülhetetlen, hogy legyenek amolyan újonchétvégéik. De mindketten hihetetlenül gyors pilóták, és azt várom, hogy mindketten futamgyőzelmeket fognak aratni.”

Ami a 2025-ös célokat illeti, Brown nem kertelt, és a Motorsport Weeknek adott interjújában újra egyértelműsítette, nagy ambíciókkal vágnak neki az új szezonnak. „A konstruktőri és egyéni bajnoki címért megyünk. És miért ne lehetnénk mohók, és miért ne lehetne ez egy-kettő? Hagyjuk, hogy Lando és Oscar döntse el a sorrendet egymás között. Szóval ez a közös célunk.”

„Úgy gondolom, epikus bajnokság elé nézünk. Nyolc különböző győztesre számítok. Tavaly hét volt, és négy csapat nyert. Szóval nem lenne meglepő, látva, hogy milyen nagy a konkurencia. Az előző évben valamennyi futamhétvégén ott volt a négy istálló az élen, de mindig úgy tűnt, van valaki, aki zavart kelthet. Szóval arra számítok, hogy ez ismét meg fog történni. Nem lennék meglepve, ha négynél több csapat nyerne.”