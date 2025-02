Az Aston Martin kitűzte az autóbemutatója dátumát

Noha a Formula–1 által február 18-án rendezendő hivatalos évnyitó – amelyen a sorozat vezetőivel kötött megállapodás értelmében valamennyi csapat megmutatja a 2025-ös autófestését – felborította a megszokott téli menetrendet, és egyes résztvevők úgy döntöttek, hogy nem is tartanak az idén saját, hagyományos autóbemutatót, így is vannak olyan alakulatok, amelyek külön esemény keretein belül rántják le a leplet a 2025-ös versenygépükről.

Ehhez a társasághoz csatlakozott most az Aston Martin, amely szerdán hivatalosan is megerősítette, hogy február 23-án mutatja meg a nagyérdeműnek az új kocsiját, az AMR25-öst. A silverstone-i gárda az online leleplezés másnapján pályára is viszi a 2025-ös autót Bahreinben, ahol február 26. és 28. között rendezik a kollektív tesztet.

Az előző bajnokságot ötödik helyen záró team nem vág neki nagy célokkal a soron következő évnek, az istállóval a harmadik közös idényére készülő Fernando Alonso úgy fogalmazott, hogy idén nem lesznek győzelmi esélyeik. A kétszeres világbajnok ugyanakkor nagy potenciált lát a 2026-ban életbe lépő nagy szabályváltoztatásokban, reményei szerint akkor akár a világbajnoki címért is harcba szállhat a tervezőlegenda Adrian Newey-val erősítő Aston Martin színeiben.

A spanyol pilóta csapattársa idén is Lance Stroll lesz, míg a tartalék versenyző feladatait Stoffel Vandoorne és Felipe Drugovich fogja ellátni.