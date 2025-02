A Ferrari mentőövet dobott Csou Kuan-jünek

A Formula–1 történetének első kínai versenyzője, Csou Kuan-jü az előző idény végén szorult ki a mezőnyből, miután a 2026-ban az Audi gyári csapatává előrelépő Sauber úgy határozott, hogy teljesen új versenyzőpárossal vág neki a soron következő évnek, és leszerződtette a tapasztalt Nico Hülkenberget, valamint az újonc Gabriel Bortoletót.

Az olasz-svájci alakulattal három idényt teljesítő és összesen tizenhat pontot összegyűjtő kínai pilóta nem titkolt célja, hogy a közeljövőben visszatérjen a rajtrácsra, s a Ferrarinak köszönhetően sikerült tűzközelben maradnia, hiszen a maranellóiak tartalék versenyzőként szerződtették a sorozatban korábban ugyancsak versenyző Antonio Giovinazzi mellé. Az olasz a WEC-ben szerepel a Scuderiával, így azokon a hétvégéken, amikor ott áll rajthoz, Csou fog elutazni a csapattal az F1-es helyszínekre.

A kínai mondhatni hazatér a Ferrarihoz, hiszen 2015 és 2018 között az olaszok versenyzői akadémiáját erősítette, mielőtt a Renault juniorprogramjába szerződött át, így nem lesz ismeretlen számára a terep. „Vissza oda, ahol minden elkezdődött. Köszönöm a Ferrarinak, hogy hitt bennem, már alig várom, hogy együtt kezdjük meg ezt az új fejezetet" – kommentálta Csou a hírt a közösségi oldalán.

A Ferrarinak egy évvel ezelőtt egyszer már éles körülmények között is be kellett vetnie a tartalék pilótáját, akkor Oliver Bearman helyettesítette a vakbélműtéten áteső Carlos Sainz Jr.-t a Szaúd-arábiai Nagydíjon. A fiatal brit ezt követően két alkalommal Kevin Magnussen ülését is elfoglalta az idény során a Haasban, míg az idei évet már az amerikai alakulat állandó versenyzőjeként kezdheti meg.

Csou korábbi csapattársa, Valtteri Bottas ugyancsak F1-es berkeken belül marad: a finn a Mercedesnél fogja betölteni a harmadik számú versenyző szerepét. A kínai számára azért is jelenthet remek lehetőséget a ferraris szerepvállalás, mert a 2026-ban érkező Cadillac már korábban megerősítette, hogy az olaszok váltóját és erőforrását fogja használni. Ez a tapasztalat így elősegítheti Csou visszatérését a királykategóriába.