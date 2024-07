David Coulthard: Ezen a hétvégén a világ szeme Magyarországra figyel

„A sportág történelme tele van olyan időszakokkal, amikor bizonyos csapatok vagy versenyzők domináltak – értékelte a Red Bull utóbbi években tapasztalt fölényét a 13-szoros futamgyőztes. – Azonban természetesen sokkal izgalmassabbá válik a sport, ha szoros a verseny. Úgy látszik, most már a McLaren és a Mercedes is odaértek az élre, a Ferrari pedig Monacóban tudott nyerni, így nem lehet tudni, mire számítsunk.”

A skót volt pilóta a Red Bull csapaton belüli problémáiról is ejtett pár szót Csisztu Zsuzsának.

„A nap végén a bajnokság mégis csak a pályán dől el. Az igazán fontos kérdések, hogy gyors-e az autó és jól vezet-e a pilóta. Természetesen vannak dolgok a háttérben, amit nem látunk, de Formula–1 mindig egy autóverseny marad.”

Az interjú során természetesen David Coulthard arra is kitért, miért szereti a Magyar Nagydíjat.

„A Hungaroring rendkívüli, és nem csak azért, mert jó a pálya, hanem a város és az egész atmoszféra miatt is. Mindig szeretünk megszállni Budapesten, hiszen rengeteg dolgot lehet élvezni a városban. Ráadásul a rendezők is remek munkát végeznek, hiszen most is éppen újítják fel a pálya környezetét. Ez minden alkalommal különleges rendezvény, és ezen a hétvégén egész világ szemei Magyarországon vannak.”

AZ F1-ben összesen 14 idényt lehúzó pilóta zárásként még a tippjeit is megtette a hétvégi versenyre.

„Szerintem a McLaren szerzi majd meg a pole pozíciót, és ugyan nem tudom, holnap milyen idő várható, de a végső győzelemre is valamelyik McLaren- vagy Red Bull-pilóta a legbiztosabb esélyes.”

Csisztu Zsuzsa a 95-szörös válogatott labdarúgónkat, Juhász Rolandot is elkapta egy interjúra a pálya körül, aki elárulta, minden évben élőben próbálja megtekinteni a magyar futamot. „Gyerekkorom óta, amikor tehetem kilátogatok. Ez mindig hatalmas öröm számomra. Az adrenalint egyszerűen csak itt a pálya szélén lehet megkapni, az nem jön át a tévéből. Nem meglepő, hogy ennyi embert vonz.” Az Anderlecht és a Fehérvár volt játékosa azt is hozzátette, Lando Norris a kedvenc pilótája, így az ő győzelméért szorít a mostani hétvégén is. Juhász roland is minden évben kilátogat a hungaroringre

A Hungaroringen a Red Bull Leipzig magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter is megjelent és nem meglepő módon egyből kijelentette, hogy a „vörös bikák” győzelmét várja. „Kicsit belátok a Red Bullnál a kulisszák mögé, így kicsit hazahúz a szívem. Ráadásul azt is tudom, hogyha az F1 csapat sikeres, akkor nálunk is jobb a hangulat.” „Ugyanott végeztem a rehabilitációmat, ahol a pilótákat edzik, sőt Daniel Ricccardo személyi edzőjével is volt már esélyem készülni” – tett hozzá a válogatott kapusa. Gulácsi Péternek hazahúz a szíve