Ocon távozik az Alpine-tól – hivatalos

A Monacói Nagydíjat követően Esteban Ocon és az Alpine szolgáltatta az egyik legforróbb témát a Formula–1 világában, hiszen a francia versenyző esetleges eltiltásáról, illetve idő előtti elküldéséről kezdtek el terjedni a hírek a futamon történt incidens nyomán. Az enstone-i csapathoz 2020-ban csatlakozó pilóta ugyanis már a monte-carlói futam első körében összeütközött a csapattársával, Pierre Gaslyval, aminek következményeként nagy lehetőséget és potenciális pontokat vett el a 2024-es idényt borzalmas formában kezdő csapatától.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) tíz másodperces időbüntetéssel – amit a soron következő Kanadai Nagydíjra öt rajthelyes hátrasorolássá konvertált át – sújtotta a pilótát baleset okozásáért, míg a csapatfőnök, Bruno Famin arról beszélt, komoly következményeket fog maga után vonni az eset, és jelezte, nehéz döntést fognak hozni. Noha azóta biztossá vált, hogy alaptalanok voltak az Ocon eltiltásával kapcsolatos pletykák, és pályafutása eddigi egyetlen győzelmét a 2021-es Magyar Nagydíjon elérő pilóta elindulhat a most hétvégén rendezendő montreali Grand Prix-n, az Alpine hétfő délután hivatalosan is megerősítette, hogy nem hosszabbítja meg a versenyző 2024 végén lejáró szerződését.

„Életem jelentős időszakát töltöttem ennél a Formula–1-es csapatnál, miközben öt esztendőt dolgoztam itt teljes állású versenyzőként, a profi pályafutásom is Enstone-ban kezdődött, amikor még tinédzser voltam, szóval mindig különleges hely marad a számomra. Volt néhány nagyszerű közös pillanatunk, és voltak nehezek is. Nagyon hálás vagyok a csapat minden egyes tagjának ezekért az emlékezetes momentumokért. Hamarosan be fogom jelenteni a jövőre vonatkozó terveimet, de addig is minden figyelmem arra összpontosul, hogy az istállónak szállítsam az eredményeket a pályán, és sikeresek legyünk az idény hátralévő részében" – jelentette ki a nyolc versenyhétvége alatt csupán egy pontot gyűjtő Ocon.

Bár a versenyző és az alakulat között igazán a Monacói GP-n történt incidenst követően vált érezhetően feszültté a helyzet, a szakítás már jó ideje a levegőben lógott, hiszen Ocon nemegyszer kifejezte, hogy nyitott a csapatváltásra, és többek között a Mercedesszel, a 2025-től az Audi gyári csapatává váló Sauberrel, a Williamsszel, valamint legutóbb a Haasszal is szóba hozták. Az említett alakulatok közül a legfrissebb értesülések szerint a Sauber/Audi vagy a Haas lehet a befutó, előbbi továbbra is Carlos Sainz Jr. döntésére vár, míg utóbbinál Nico Hülkenberg távozása nyomán egy hely már biztosan felszabadult, sőt, nagy eséllyel Kevin Magnussentől is megválnak az Oliver Bearmant kiszemelő amerikaiak.

„Először is szeretnénk köszönetet mondani Estebannak az elmúlt öt évben a csapat felé tanúsított elkötelezettségét. Az eltöltött időszak alatt fantasztikus pillanatokat ünnepelhettünk együtt, melyek közül a legjobb a 2021-es Magyar Nagydíj volt az emlékezetes futamgyőzelemmel. Még mindig előttünk áll tizenhat versenyhétvége, amit együtt teljesíthetünk 2024-ben azzal az egyértelmű céllal, hogy csapatként fáradhatatlanul dolgozzunk tovább, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a pályán. Szeretnénk minden jót kívánni Estebannak a karrierje következő fejezetéhez, amikor majd az elérkezik" – állt a csapatfőnök közleményében.

Ami az Alpine-t jövő évi versenyzőpárosát illeti, a csapat nagy valószínűséggel meghosszabbítja Gasly év végén lejáró kontraktusát, míg a csapattársa személye a legfrissebb hírek szerint a Kanadai Grand Prix első szabadedzésén lehetőséget kapó Jack Doohan, a francia márka WEC-csapatát erősítő Mick Schumacher, illetőleg a jelenleg a Sauberrel versenyző Csou Kuan-jü közül kerülhet ki.