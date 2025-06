„Remélem, tanultunk a tavalyiból” – Hahn János az El-sorsolás után

A Corvinul elleni tavalyi Európa-liga-kudarc tanulságairól is beszélt a tolnaiak támadója: „Ez egy-oda visszavágós mérkőzés, vagyis még ha hátrányba is kerülünk, nem szabad fejetlenül menni az eredmény után, hanem inkább rendezni kell a sorokat. Alakulhat rosszabbul is egy mérkőzés, de hazai pályán nem szabad négyet kapnunk. Ezen kell mindenképpen javítanunk.”

„A bizonyos árnyékot már tavaly átlépte a csapat, mert mindig a dobogó megközelítése és a nemzetközi kupaszereplés volt a cél. Ez sokszor az utolsó fordulóban nem jött össze, de most igen, és ez nagy dolog. A legfontosabb, hogy továbbjussunk az első körből, és akkor utána beszélhetünk arról, hogy evés közben jön meg az étvágy. Amikor elkezdünk matekozni, akkor általában jönnek a rossz szériák. Úgyhogy azt gondolom, hogy most csak erre a két mérkőzésre kell fókuszálnunk” – tette még hozzá Hahn.

A párharc első összecsapásáig már kevesebb mint egy hónap van hátra, a paksiak pedig hétfőn már megkezdték a felkészülést – nemcsak a Kolozsvár elleni El-párharcra, hanem az egész idényre is: „Tegnap kezdtünk az edzéseket, jövő héten megyünk edzőtáborba Telkibe. Az edzőnk is úgy gondolja, hogy sok meccset kell játszani, úgyhogy ezen lesz a hangsúly.”