Óriási a jövés-menés a Fiorentinánál, amely a Puskás Akadémia ellenfele lehet a Kl playoffkörében

Hajrához érkezik a nyári átigazolási időszak, nem véletlen, hogy a nagy klubok most gyújtják be igazán a rakétákat. Közülük is érdemes egy pillantást vetni a Fiorentinára, amely a Puskás Akadémia következő ellenfele lehet a Konferencialiga-selejtezőben, és amelynél olasz mércével is feltűnően nagy mozgolódás kezdődött a nyáron. Hogy összejöjjön a párharc, a felcsútiaknak csütörtökön ki kell ejteniük az örmény Araratot, amelyet idegenben 1–0-ra már legyőztek.

Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen új edzőjük is csak nemrégiben lett a firenzeieknek, a csapattal két egymást követő Konferencialiga-döntőbe bejutó Vincenzo Italiano az előző idény után ugyanis a Bolognához szerződött, utóda, Raffaele Palladino pedig július elsejével vette át hivatalosan az irányítást. A korábban a Monzát gardírozó, mindössze negyvenéves tréner már a székfoglalójában kijelentette, hogy Italiano magasra tette a lécet, amin csak úgy emelhetnek, ha a nyáron a megfelelő módon, azaz a saját elképzelései szerint tudja átalakítani a keretet.

Palladino és a Fiorentina vezetősége nem is tétlenkedett, a lila-fehérek pikpakk kifizettek 32 millió eurót három játékosért: a középső védő Marin Pongracic 15 millióért érkezett a Leccétől, a csatár Moise Kean 13 millióért a Juventustól, a támadó középpályás Andrea Colpanit négymillióért adta kölcsönbe a Monza. Csak összehasonlításképpen: a Puskás Akadémia teljes keretének értéke tízmillió euró körül mozog…

És itt még nem volt vége, mert szintén kölcsönben érkezett a Boca Juniorstól az argentin válogatott ajtaján dörömbölő középső védő, Nicolás Valentini, majd a napokban az örök futballbölcsességet követve Palladinóék vettek egy jó kapust, David de Geát. A 33 éves spanyol labdarúgó több mint egy éve nem játszott hivatalos mérkőzést, mert miután 2023 nyarán elhagyta a Manchester Unitedet, csak olyan kluboktól, elsősorban a Közel-Keletről kapott ajánlatokat, amelyeket nem akart elfogadni. Ennyi idősen azonban még bőven benne van a jó kapuskorban, és feltehetően védeni sem felejtett el az elmúlt időszakban, továbbá az olasz sajtó úgy vélekedik, Sébastien Frey óta nem volt ilyen jó kapusa a Fiorentinának.

„Büszkén húzom magamra a Fiorentina mezét, köszönöm, hogy bíznak bennem a klubnál – mondta hétfői bemutatása alkalmával a 2025 nyaráig aláíró, 45-szörös válogatott kapus. – Furcsa év áll mögöttem, de folyamatosan edzésben voltam, hogy formában maradjak, és amikor befutott a Fiorentina ajánlata, nem sokat gondolkodtam.”

Ugyanakkor az egészséges költségvetés fenntartása miatt az eladási oldalon is jelentős tételek jelennek meg a firenzeieknél: a középső védő Nikola Milenkovicsot 14.3 millió euróért igazolta át a Nottingham Forest, hétfőn pedig a klub megegyezett a Juventusszal Nicolás González átengedéséről mintegy 30 millió euró ellenében.