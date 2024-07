Papp Kristóf: Képesek vagyunk felállni a padlóról

Elégtételt venne a Paksi FC, miután múlt hét csütörtökön megalázó, 4–0-s vereségbe szaladt bele a román másodligás Corvinul ellen az Európa-liga első selejtezőkörének odavágóján. Kérdés, hogy a rendkívül kellemetlen paksi összecsapás után hogyan, milyen lelkiállapotban, reményekkel vág neki az útnak a csapat. A visszavágót Nagyszebenben rendezik, magyar idő szerint 19 órakor.

„Nagyon nehezen dolgozza fel a csapat ezt a kudarcot, amelyet, lássuk be, csak magunknak köszönhetünk – mondta lapunknak Papp Kristóf, a Paksi FC 31 éves középpályása. – Nincs időnk keseregni, csütörtökön következik a visszavágó, szeretnénk bizonyítani, főként magunknak, hogy ennél sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek. Az a legfájóbb, hogy abban és úgy győztek le minket, amiben mi vagyunk erősek: a párharcokban, a csapategységben, az egymásért való küzdelemben, ebből nálunk semmit sem lehetett felfedezni. Nem volt előjele ennek a szörnyű vereségnek, hiszen ha láttuk volna, tettünk volna ellene, ez egészen biztos. Úgy tűnik, nem álltunk készen erre a meccsre, így még egyszer nem léphetünk pályára! Ez a produkció nem csak a nemzetközi szinten, itthon is nagyon kevés lett volna. A kezdeti sokk után azért némileg jobb a hangulat az öltözőben, s korábban már több alkalommal is megmutattuk, hogy egy-egy nagyon rossz eredmény után képesek vagyunk felállni a padlóról. Most sincs más választásunk, ezt az utat kell bejárjuk. Össze kell fogjunk, mint eddig oly sokszor. Persze, nem jó érzés, amikor egy, valóban borzalmasan végződő meccs után szinte mindenki elfelejti az előző idényben szerzett Magyar Kupa-győzelmet és a bajnoki ezüstérmet, mintha meg sem történt volna. Természetesen azzal a céllal utazunk szerda reggel Romániába, hogy a győzelem megszerzése a minimum – a továbbjutás kivívása sajnos nem reális célkitűzés, de nem adjuk fel egy pillanatra sem. Nagyon bántó lenne, ha úgy vágnánk neki a jövő héten kezdődő NB I-es idénynek, hogy csak kudarcok értek minket az eddigi tétmeccseken. Bízom a társaságban, hiszek benne, hogy összeszedjük magunkat és jó eredményt érünk a Corvinul ellen.”

Ha a Paks kiesik az El-ből, a Konferencialigában folytatja, a második selejtezőkörben a Gyurcsó Ádámot is foglalkoztató ciprusi AEL Larnacával méri össze tudását. A nagyszebeni mérkőzést Peter Kralovic vezeti, a szlovák 2012 óta FIFA-bíró. A 41 éves játékvezető munkáját a szintén szlovák Milan Strbo, Dusan Stofik partjelző kettős segíti, a negyedik játékvezető pedig Kiss Bálint lesz.

Hiába van még hátra a nagyszebeni visszavágó, a román sajtó tényként kezeli a Corvinul továbbjutását a Paksi FC ellen, az Európa-liga első selejtezőkörében. A Prosport alsóbb ligákra specializálódott aloldala, a Liga2.ro azt is kiemeli, hogy a vajdahunyadi az első olyan másodosztályú román együttes, amely európai párharcot nyert meg. A továbbjutásnak azonban nagy ára van Vajdahunyadon, a csapat ugyanis ezzel újabb egy évre elveszti feljutási jogát a Superligába. A jelenleg közhasznú egyesületi formában működő Corvinulnak a másodosztály augusztus 3-i rajtja előtt céggé kellene alakulnia (az élvonal küzdelmeit szervező profi labdarúgóliga csak ilyen klubokat vesz fel a tagjai közé), azonban a Paks kiejtése azt jelenti, hogy még augusztus 15-én is lesz európai kupamérkőzése az El-ben vagy a Konferencialigában. A bürokratikus gordiuszi csomó feloldására a Golazo portál tett javaslatot: szerinte a bukaresti szövetségnek kellene különleges elbírálást kérnie az ügyben az UEFA-tól, a román sportörvény ugyanis nem teszi lehetővé, hogy a klubok idény közben változtassák meg szervezeti formájukat.

( B. O. M.) A Corvinulnak kötelező lesz a másodosztály