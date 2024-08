Nagy Zsolt: belül kicsit megrogytam, de megmutattuk, mire vagyunk képesek!

„Megérdemeltük volna a győzelmet, még egy ilyen Fiorentina ellen is, de minden elismerés a csapatnak! – mondta Nagy Zsolt a szétlövést követően a Duna Worldnek. – Kettős emberelőnybe kerültünk a hosszabbításban, de azért mi is alaposan elfáradtunk, ez a végén érződött. Ennek ellenére az első félidőben, gól nélküli döntetlennél is mi támadtunk, betalálhattunk volna. Tényleg, büszke lehet magára a csapat… így ki lehet kapni. Persze nagyon sajnálom, belül kicsit megrogytam, de megmutattuk, mire vagyunk képesek!”