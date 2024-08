Jonathan Levi: Libabőrös leszek, ha a Fiorentina elleni párharcra gondolok

A Puskás Akadémia vasárnap legyőzte az MTK-t, így négy forduló után továbbra is hibátlan mérleggel áll a bajnokságban. „Jó meccs volt, főleg a mi játékunkat figyelembe véve. Az első perctől kezdve jól teljesítettünk, mi diktáltuk a tempót. és ha kicsit pontosabbak vagyunk az első félidőben az ellenfél kapuja előtt, hamarabb is eldönthettük volna a három pont sorsát. A szünet után is domináltunk, a vezetést is megszereztük, de amikor 1–0 az állás még bármi történhet. Az MTK-nak is volt lehetősége az egyenlítésre. Muszáj kilencven percig fenntartani a maximális koncentrációt. Kiválóan kezdtük az idényt, úgyhogy magabiztosan várjuk az elkövetkező mérkőzéseket – nyilatkozta Jonathan Levi. – Magamat is megleptem ezzel a csukafejessel, örülök, hogy a mesternek is tetszett.”

A Puskás Akadémia csütörtökön a Fiorentina vendégeként lép pályára a Konferencialiga selejtezőjében. „Most nem látszik, de azonnal libabőrös leszek, ha a Fiorentina elleni párharcra gondolok. Ha valaki kisgyermekkora óta rajong az olasz labdarúgásért, mint én, ráadásul az édesapám is olasz származású, ez hatalmas lehetőség nekem és mindenkinek, aki a Puskásnál játszik vagy dolgozik. Érdekes párharc lesz, egyben remek teszt számunkra. Olyan csapat ellen játszunk, amely egymás után kétszer is eljutott a Kl döntőjéig. Biztos vagyok benne, hogy élvezni fogjuk a játékos és az atmoszférát a Fiorentina ellen” – vélekedett Levi.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: Fiorentina (olasz)–Puskás Akadémia – élőben az NSO-n!