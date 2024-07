Csongvai Áron nagyszerű híre: Készen állunk a tétmérkőzésekre

JÓ ELŐJELEKKEL várja idénybeli első tétmérkőzését a Fehérvár, miután a felkészülési időszakban nem szenvedett vereséget: legyőzte a megyei első osztályú Bábolnát (9–0), az NB II-es Ajkát (3–2), a bolgár első ligás FK Hebart (5–2), a szlovén másodosztályú NK Dekanit (1–0), míg a legacélosabb ellenféllel, a török élvonalbeli Göztepével döntetlenre végzett (2–2). A fehérváriak csütörtökön a Sumqayittal játszanak a Konferencialiga második selejtezőkörében, az odavágóra Azerbajdzsánban kerül sor.

„A legfontosabb, hogy a csapatot elkerülték a sérülések, elvégeztük a munkát, maximálisan kihasználtuk a rendelkezésünkre álló időt – mondta lapunknak Csongvai Áron, a Fehérvár FC 23 éves játékosa. – Nyugodtan mondhatom, készen állunk a tétmérkőzésekre. Ezt persze be is kell bizonyítanunk, de én hiszek a csapatban.”

A Vidinél nagy változások történtek az utóbbi hetekben: előbb majdnem a komplett szakmai stáb – Bartosz Grzelak vezetőedzővel az élen – távozott, s tette át székhelyét Újpestre, majd több játékos is búcsút intett Fehérvárnak. Távozott például Bese Barnabás, Gergényi Bence, Rúben Pinto, Sigér Dávid, Mamoudou Karamoko és Fiola Attila is (a védőről bővebben keretes írásunkban). Bartosz Grzelak helyét Pető Tamás foglalta el, így érdekes kérdés, mi a különbség a két szakember munkája között.

„Természetesen leültünk beszélgetni Pető Tamással, aki elmondta, örül, hogy több poszton is számíthat rám, belső védőként és védekező középpályásként egyaránt. Az utóbbi meccseken inkább a középpályán kaptam lehetőséget – egyébként mindegy, hol, csak futballozhassak és segíthessek a csapatnak, ez a lényeg. Már nem megy nehezen az átállás, mindkét posztot megszoktam, kedvelem. Nagyon izgatottan várom az idényt, hiszen már csapatkapitányként irányíthatom a Vidit. Óriási büszkeséggel tölt el, hogy korábban Újpesten, most pedig a Vidiben is csapatkapitány lehetek. De ez nem csak egy poszt, nagy felelősséggel is jár, de élvezem ezt a szerepkört. Ami az új edző stábot illeti: Pető Tamással más jellegű, de ugyanolyan kemény munkát végzünk, mint korábban Bartosz Grzelakkal. A fizikai felkészültség a legfontosabb, ezt éreztük is az edzéseken… Érdekes, de korábban csak külföldi edzőkkel dolgoztam együtt – kivétel ez alól Huszti Szabolcs, aki Fehérváron ült a padon –, így most tapasztalom meg igazán, milyen, amikor magyar tréner irányításával készülünk. Tamás karakteres edző, nagy a tekintélye, s hisz az elvégzett kemény munkában. Az edzőmeccseken már látni lehetett, hogy a Grzelaknál alkalmazott háromvédős szisztéma helyett négy védővel állunk fel, de természetesen nem csak a 4–2–3–1-es hadrendet gyakoroltuk. Ellenfélfüggő is, mikor hogy állunk fel. Hogy milyen Vidit láthatnak az új évadban? Sokat futó, melós csapat lesz a miénk, amelynek fiatal és motivált a kerete. Mi akarunk irányítani! A hétvégén az NB I is elkezdődik, vasárnap Kecskemétre utazunk, kíváncsian várom, mire leszünk képesek idehaza. Az előző idény jó alap lehet: a főszponzorunk távozott egy éve, de óriási ambícióval és sok munkával kis híján a dobogón végeztünk.”

A Fehérvár már szerdán elutazik Azer­bajdzsánba, csütörtökön pedig a Sumqayittal méri össze az erejét.

„Már videóztunk ellenfelünkről, a felkészülés utolsó szakaszában olyan csapatok ellen játszottunk, amely ötvédős játékrendszerben lép pályára, ugyanis az azeriek is ebben a szisztémában futballoznak. Bízom benne, hogy továbbjutunk, ehhez fontos lenne, hogy idegenben jó eredményt érjünk el.”