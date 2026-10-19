Ezüstérmes lett a Zalaegerszegi TK a tekézők világkupáján
Ezüstérmet nyert a Zalaegerszegi TK a tekézők bosznia-hercegovinai Brckóban rendezett világkupáján.
A hazai szövetség hírleveléből kiderül, hogy a zalai együttes a selejtezőből 3885 fás összeredménnyel a második helyen került a legjobb négy közé, ahol előbb túljutott a horvát KK Zapresic csapatán, majd a fináléban a német Zerbst gárdájával szemben maradt alul.
E siker révén a Zalaegerszeg a Bajnokok Ligájában folytathatja szereplését.
Az Európa-kupában is született szép magyar eredmény, a válogatott Brancsek János a szlovák SKK Trstená Starek játékosaként kupagyőztes lett.
(MTI)
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