Nemzeti Sportrádió

Ezüstérmes lett a Zalaegerszegi TK a tekézők világkupáján

K. Zs.K. Zs.
2026.10.19. 11:52
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Fotó: Magyar Tekeszövetség Facebook
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Ezüstérmet nyert a Zalaegerszegi TK a tekézők bosznia-hercegovinai Brckóban rendezett világkupáján.

A hazai szövetség hírleveléből kiderül, hogy a zalai együttes a selejtezőből 3885 fás összeredménnyel a második helyen került a legjobb négy közé, ahol előbb túljutott a horvát KK Zapresic csapatán, majd a fináléban a német Zerbst gárdájával szemben maradt alul.

E siker révén a Zalaegerszeg a Bajnokok Ligájában folytathatja szereplését.

Az Európa-kupában is született szép magyar eredmény, a válogatott Brancsek János a szlovák SKK Trstená Starek játékosaként kupagyőztes lett.

(MTI)

 

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