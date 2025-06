„Szilágyi Áron pusztító erővel tért vissza”

KIJELÖLTE AZ EB-CSAPATOT a Magyar Vívószövetség elnöksége – majdnem teljesen. Utóbbi kitétel azért, mert a férfi párbajtőrözők esetében jó eséllyel változás történik az eredeti előterjesztéshez képest, ezt ugyanis az elnökség újragondolásra visszaküldte, mondjuk úgy, a szakvezetőknek.

A menetrend az, hogy a fegyvernemi vezetőedzők terjesztik elő javaslatukat, amelyet megvizsgál a szakmai testület, s az így született döntést ismerteti az elnökség tagjaival Boczkó Gábor szövetségi kapitány. Mivel a június 14–19. közötti genovai Európa-bajnokságra szombat a nevezési határidő, hamarosan ebben a szakágban is ismertté válik, kik indulhatnak a kontinensviadalon.

Női kardban (Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca), női párbajtőrben (Dékány Kinga, Gnám Tamara, Muhari Eszter, Nagy Blanka), női tőrben (Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Pásztor Flóra, Wolf Eszter – egyéni, Nekifor Erika – csapat) és férfi tőrben (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely) – akadnak újoncok és visszatérők, de alapvetően a várttal (és persze a hazai ranglistával) egyezik a csapat összetétele.

Hogy férfi kardban lesz változás, azt már tudtuk az elmúlt hetekben, merthogy a magyar rangsor első és második helyén Rabb Krisztián és Iliász Nikolász végzett, márpedig a válogatási elveknek megfelelően az első kettő automatikusan indul a világversenyeken – a vezetőedző a további két csapattagról határozhat.

Nemcsik Zsolt szavai és indoklása előtt íme, a száraz tények: Rabb és Iliász mellett egyéniben és csapatban a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak szavazott bizalmat, míg Genovában egyéniben Gémesi Csanád, csapatban Szatmári András jut szerephez.

„Férfi kardvívásban olyan történt, ami régóta nem: új helyzet állt elő, ami új megoldásokat kíván. A szabályokat áthágni nem lehet, én nem is akartam – kezdte Nemcsik Zsolt, akit elsőként arra kértünk, hogy a Gémesi, Szatmári duó esetéről beszéljen lapunknak: – Az Eb-n és a vébén négy versenyszám van, öt vívó jött számításba. Három kardozónk esetében egyértelmű volt a döntésem, Csanádot és Andrist egy kalapba tettem, nem is szeretnék különbséget tenni köztük, és nem szeretném egyikük kezét sem elengedni. Már május végén, a madridi világkupaverseny zárásakor leültem mindenkivel négyszemközt beszélgetni, vagyis mindenki tudta, mi alapján fogok dönteni. Okozott néhány álmatlan éjszakát, de úgy határoztam, hogy Genovában Csanád vív az egyéniben, Andris a csapatban. Bár a vébécsapatról külön dönt az elnökség, a terv az, hogy a júliusi grúziai világbajnokságon fordított szerepben indulnak.”

Nemcsik Zsolt rávilágított arra is, a cél, hogy néhány év múlva öldöklő küzdelem legyen a csapatba kerülésért, s bár annak, hogy ez így lesz, még csak apró jelei vannak, mutatkoznak biztató változások, hiszen a fiatalok közül többen már mutogatták oroszlánkörmeiket az elmúlt hónapokban.

Ami egyelőre változatlan (szerencsére), hogy egy nagyobb műtét után is stabil tagja a válogatottnak Szilágyi Áron – klasszisunk május eleje óta versenyez, róla is beszélt Nemcsik Zsolt: „Áron pusztító erővel tért vissza. Formája napról napra javul, egészséges, s maga mondta, hogy kifejezetten éhes, szeretne versenyezni. Van ember, aki ezt úgy értelmezi, hogy nem kellene beválogatni a csapatba? Madridban elképesztően jól vívott a csapatversenyen, még én is láttam tőle olyan akciókat, amilyeneket korábban soha. Megtaláltuk a befejező emberünket Rabb Krisztián személyében, Áron készséggel vállalta az egyes befejező pozíciót, alázattal és motiváltan áll hozzá ehhez is, jó, hogy itt van közöttünk.”