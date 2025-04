Wilsont máris utolérte a Crucible átka, a sznúker-vb első napján eldőlt, hogy nem lesz címvédés

A világbajnokság programja a világbajnoki címvédő mérkőzésével kezdődött, de Kyren Wilson kissé megilletődötten kedzett a kínai Lej Pej-fan ellen, és hamar 2:0-s hátrányba került. Ezt követően azonban világbajnokhoz méltóan kezdett játszani, és többek között 136-os bréket is lökve sorozatban hat frémet is megnyert. A délelőtti etap utolsó játékában a kínai szépített, de az esti folytatás előtt így is 6:3 volt az angol előnye az egyik fél tizedik frémjéig tartó mérkőzésen.

Csakhogy a későbbiekben az ázsiai úgy nyert meg sorozatban hat frémet és szerzett 9:6-os vezetést, hogy Wilson ezalatt mindössze 44 pontot lökött. Lej Pej-fan a győzelem kapujába került, de Wilson összeszedte magát, és 106-os brékjet lökve jelezte, hogy nem adja meg magát olyen könnyen. A következő két frémet nagy csatában nyerte meg az angol, miután kínai ellenfelének fontos pillanatokban, nagy lehetőségeknél megremegett a keze. Wilson kiegyenlített, jöhetett a 19., azaz döntő játék!

Abban Lej Pej-fan indult meg először, de elpozicionálta magát, így átadta a lehetőséget Wilsonnak, aki ugyanezt tette. A kínai ismét megindult, és ezúttal nem hibázott, 66-os brékkel lezárta a mérkőzést, és kiejtette a tavalyi világbajnokot. A Crucible átka hamar utolérte Wilsont, a sheffieldi színház 1977 óta ad otthont a világbajnokságnak, és azóta soha senki nem tudta megvédeni az első vb-címét.

A vb nyitó napján elkezdett mérkőzéseken egyaránt 7:2-es hátrányba került a 2010-es világbajnok Neil Robertson az angol Chris Wakelin ellen, és nehéz folytatás vár Matthew Seltre is a kínai Hsziao Kuo-tung ellen. Mark Williams és Barry Hawkins 5:4-es előnnyel várja a folytatást, ellenfeleik még joggal reménykedhetnek.

SZNÚKER-VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ

Végeredmény

Kyren Wilson (angol, 1.)–Lej Pej-fan (kínai) 9:10

Részeredmények

Hsziao Kuo-tung (kínai, 14.)–Matthew Selt (angol) 7:2

Neil Robertson (ausztrál, 9.)–Chris Wakelin (angol) 2:7

Mark Williams (walesi, 6.)–Vu Ji-cö (kínai) 5:4

Barry Hawkins (angol, 11.)–Hosszein Vafaei (iráni) 5:4

A vasárnapi program

11.00

Jak Jones (walesi, 16.)–Csao Hszin-tung (kínai)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 14.)–Matthew Selt (angol)

15.30

Mark Allen (északír, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Mark Williams (walesi, 6.)–Vu Ji-cö (kínai)

20.00

Neil Robertson (ausztrál, 9.)–Chris Wakelin (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Hosszein Vafaei (iráni)

AZ ELSŐ FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Kyren Wilson (angol, 1.)–Lej Pej-fan (kínai) 9:10

Jak Jones (walesi, 16.)–Csao Hszin-tung (kínai)

Neil Robertson (ausztrál, 9.)–Chris Wakelin (angol)

Mark Allen (északír, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Ronnie O’Sullivan (angol, 5.)–Ali Carter (angol)

Csang An-ta (kínai, 12.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 13.)–David Gilbert (angol)

Mark Selby (angol, 4.)–Ben Woollaston (angol)

John Higgins (skót, 3.)–Joe O’Connor (angol)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 14.)–Matthew Selt (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Hosszein Vafaei (iráni)

Mark Williams (walesi, 6.)–Vu Ji-cö (kínai)

Luca Brecel (belga, 7.)–Ryan Day (walesi)

Ting Csün-huj (kínai, 10.)–Zak Surety (angol)

Shaun Murphy (angol, 15.)–Daniel Wells (walesi)

Judd Trump (angol, 2.)–Csou Jüe-lung (kínai)