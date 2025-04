Magyarország lett a triatlon régiós központja

Többször is elhangzott a „történelmi” jelző a csütörtök délután a Magyar Triatlonszövetség nemzetközi sajtótájékoztatóján. Történelmi volt a tavalyi év, Lehmann Csongor Európa-bajnok lett, és az utánpótlásban is születtek bizakodásra okot adó eredmények. És történelmi az az együttműködés is, amelyet bejelentették a felek, ugyanis Magyarország lett a sportág régiós központja. A románokkal közösen elindított Friendship Series szintet lép, csatlakoznak a szlovének, a horvátok és a szerbek is a programhoz, amelynek alapvető célja, hogy a résztvevő országok sportolói könnyebben és költséghatékonyabban vehessenek részt egymás versenyein, erősítve a szakmai kapcsolatokat, emelve a versenyek színvonalát, és ápolva a sportbarátságokat.

A Budapesten aláírt megállapodás értelmében az említett államok együtt rendezik meg az országos bajnokságaikat augusztusban Nagyatádon. Szlovén és horvát szempontból azért is lesz különleges az esemény, mert hosszú távon korábban még sosem rendeztek országos bajnokságot.

„Az, hogy milyen vendéglátók vagyunk, majd az augusztus 10-i versenyen dől el – mondta Kindl Gábor, a Magyar Triatlonszövetség elnöke. – A triatlon a jelen és a jövő sportja, példamutatóan összekapcsolódik az él- és a tömegsport, megmozgatja a családokat is és barátok szerzésére is alkalmas.”

Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója hangsúlyozta, fontos, hogy Magyarország nem csupán a pályán, hanem a sportdiplomáciában is erősödjön. Baji szerint az ilyen kezdeményezések egyaránt segítik a verseny- és közösségi sportot is, az atléták világversenyeken kívül is fejlődhetnek.

Román részről Vlad Stoica, a helyi szövetség elnöke kijelentette, ha a kisebb méretű országok összefognak, szupererőre lehetnek képesek. A junioroknál már megvalósult az együttműködés, a románok a magyar szövetség versenyein indulnak, jó kapcsolat épült ki az edzőkkel is. Az elnök úgy véli, a következő két olimpia valamelyikén ezekből az országokból kerülhet ki a bajnok.

Csovelyák Zita, a Nemzetközi Triatlonszövetség sportágfejlesztési vezetője is üdvözölte az együttműködést, szerinte az események és a sportolók összefüggenek, egymás nélkül nincsenek, annál nagyobb megtiszteltetés, hogy magyarként részese lehet ennek, nem érheti.

Az esemény végén a magyar, a szerb, a horvát és a szlovén szövetség részéről az elnökök ünnepélyesen aláírták az együttműködésről szóló dokumentumokat, következhet a megméretés augusztus 10-én. Sőt, az európai szövetség három hete megválasztott osztrák alelnöke jelezte, Ausztria is beszállna majd.