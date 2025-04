Asztalitenisz: Véget ért a Lei, Szántosi páros menetelése

Sorozatban négy – a selejtezőben és a főtáblán is két-két – megnyert meccs után a szerda délutáni programban már az elődöntőben lépett asztalhoz a Lei Balázs, Szántosi Dávid párosunk, a WTT-sorozat szlovéniai Otocecben zajló feeder besorolású versenyén. Tekintve, hogy a nyolcaddöntőben az első helyen kiemelt szingapúri Josh Chua, Izaac Quek duót, ezt követően pedig a nyolcadiknak rangsorolt Ivor Ban, Maciej Kolodziejczyk horvát, osztrák kettőst is legyőzte, felszabadultan, tét nélkül játszhatott a fiatal magyar egység a dél-koreai Kim Min Hjeok, Cso Szeung Min kooperáció ellen.

A papírforma ezúttal (is) az ellenfél mellett szólt, ám Szántosiék az elmúlt napokban már bizonyították, hogy fütyülnek az esélyekre. Ennek szellemében kezdték az elődöntőt is, az ázsiaiak 5:2-es vezetése után sorozatban nyolc pontot szereztek, s ez a teljesítmény elég is volt az első játszma megnyeréséhez. Ezt követően a dél-koreaiak egy sebességgel fentebb kapcsoltak, így a folytatás már kevesebb izgalmat tartogatott. Kim és Cso négy szettben lezárta a meccset, s jutott be ezzel a döntőbe, a fiatal magyar páros pedig elégedett lehet, hiszen kiváló napokat zárt Otocecben.

WTT-SOROZAT, FEEDER, OTOCEC

FÉRFIAK, PÁROS

ELŐDÖNTŐ

Kim Min Hjeok, Cso Szeung Min–Lei Balázs, Szántosi Dávid 3:1 (–6, 5, 7, 6)