A sportlövők örülnek, hogy az olimpiai lövészet Los Angelesben lesz

A szervezők kedden közölték, hogy a puska és pisztoly versenyeket egy ideiglenesen lőtéren rendezik majd meg Long Beachen, míg a koronglövő számoknak az LA Koronglövő Sport Park ad majd otthont.

Az ISSF elnöke, Luciano Rossi pénteken reagált nyilvánosan a szervezők bejelentésére. Az olasz sportvezető emlékeztetett rá, hogy a párizsi játékokon a francia fővárostól 270 kilométerre fekvő chatouroux-i lőtéren zajlottak a sportág versenyei, ami által a sportlövők teljesen el voltak vágva a többi olimpikontól. Rossi ezzel kapcsolatban ezúttal is megjegyezte, hatalmas hiba volt az ISSF előző vezetése részéről, hogy beleegyezett abba a helyszínbe. A 2028-as játékokra térve örömét fejezte ki a bejelentett helyszínek okán, egyúttal azt is jelezte, hogy a későbbiekben is mindig lobbizni fog azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, hogy a sportlövészetet a játékok központi városában tartsák.

„Büszke és hálás vagyok azért, hogy a sportágat az olimpiai események szívében láthatom majd” – idézte az ISSF közleménye a sportvezetőt. – „Köszönhetően szövetségünk elhivatott munkájának, illetve a NOB és a szervezők együttműködésének hála, versenyzőink teljes értékűen részesei lehetnek majd az olimpiai eseményeknek.”

A Los Angeles-i játékokon sportlövészetben - a párizsihoz hasonlóan - a 15 versenyszámban osztanak majd érmeket.