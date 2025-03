Sportlövészet: Pekler Zalán Európa-bajnok, Péni István ezüstérmes

A légfegyveres alapversenyek különlegessége, hogy egyszerre csaknem százan lőnek a csarnokban, a lőállások között kialakított folyosó a nagy találkozások, kézfogások és ölelések színtere. Ha valaki kimagasló eredményt ér el, a honfitárs versenyzők megkeresik, hogy gratuláljanak, a döntőben pedig rendszerint egy emberként szurkol a magyar küldöttség – így volt ez Major Veronika vasárnapi és Dénes Eszter hétfői fináléjában is.

Az eszéki légfegyveres Európa-bajnokság záró napján viszont faramuci helyzet állt elő, amit persze egyáltalán nem bántunk. Péni István és Pekler Zalán úgy gratulált egymásnak a puskások szóló számának alapversenye után, hogy tudták, két órával később az aranyéremért kell csatázniuk. Az újpestiek klasszisa már hibátlanul kezdett, vagyis harmincból harminc lövése legalább 10.3 kör volt – ennél jobban aligha abszolválhatta volna a selejtezőt… Pekler továbbjutása sem forgott veszélyben, a következő fordulóban pedig rátett még egy lapáttal, kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően Péni mögött a második helyen zárta az alapversenyt.

Így aztán már a döntő előtt biztossá vált, hogy magyar Európa-bajnokot avatnak az új számban, vagyis kivételesen nem kellett izgulnunk, minden nagy tízesnek örülhettünk. A bemondó azért tréfálkozva megkérdezte a lelátón ülő Hammerl Somáékat, hogy kinek szurkolnak, de természetesen nem kapott egyértelmű választ…

Puskásaink ott folytatták, ahol az alapversenyben abbahagyták: az elején egyszerűen nem tudtak hibázni, mindketten négyből négy találatnál jártak. Péni rontott elsőként, de azonnal javított, Peklert viszont nem lehetett kizökkenteni, szokásához híven gyorsan és pontosan lőtt. 8–6-nál először vezetett két ponttal a komáromi versenyző, ekkor hibázott először, ám így is lépéselőnyben maradt a végjáték előtt.

Sőt, ellépett hárommal, 13–10-nél Péni Istvánék időt kértek, de innen már nem lehetett fordítani. Pekler Zalán ugyanis elképesztően, 93 százalékos találati aránnyal lőtt a fináléban. A két magyar versenyző mosolyogva pacsizott a lőállásból kilépve, elvégre közös erővel megduplázták az eszéki éremtermésünket: Pekler Európa-bajnok, Péni ezüstérmes lett szólóban.

Pekler Zalán a magyar szövetség közleményében kifejezte örömét, hogy meg tudott újulni a keddi trió versenyszám után.

„Ma már az eredmény is jött, az alapverseny is úgy sikerült, ahogy elterveztem, az aranymeccsre is át tudtam menteni a formámat. Nagyon kiegyensúlyozottan és higgadtan tudtam versenyezni” – emelte ki, hozzáfűzve: fantasztikusnak tartja, hogy Pénivel ketten jutottak el az aranymeccsig.

„Nyilván nyerni szerettem volna, de akkor sem lettem volna csalódott, ha Istók győz. Edzésen sok ilyen versenyt lőttünk már egymás ellen. Nagyon örülök, hogy ketten állhattunk a dobogón” – fogalmazott Pekler, aki reméli, hogy ez még sokszor elő fog fordulni a jövőben.

Péni számára fantasztikusan sikerült az aranyverseny, amint hangsúlyozta, „tizedelve 636.3 kör volt az eredményem, ebben a versenyrendszerben pedig 58 találat”.

„Az aranymérkőzésen sem lőttem kilencest, csak volt két 10,2 és két 10,0 körös eredményem, ami a szabályok szerint négy hibának számított. Nagyon boldogok lehetünk, amikor két magyar is eljut az aranymérkőzésig, mert biztosan megvan az arany- és az ezüstérem. Most Zalán nyert, gratulálok neki. De máskor is elfogadnánk, hogy kettőnk között dőljön el az aranyérem sorsa” – fejtette ki.

A többi magyar közül Hammerl Soma a 39., Hári Péter a 43., Somogyi Péter pedig a 46. helyen végzett.

A nők hasonló számában Dénes Eszter 51 találattal a 11., míg Nagybányai-Nagy Anna 50 találattal a 12. helyen végzett, Mészáros Eszter (44., 21 pont) és Bajos Gitta (55., 17 pont) pedig már az első szakasz után befejezte szereplését.

A magyar csapat így négy éremmel áll a felnőtt kontinensviadalon, melyen kedden Pekler és Péni Hammerl Somával közösen harmadik lett a puskások trió versenyszámában, míg hétfőn a Dénes Eszter, Mészáros Eszter, Bajos Gitta hármas lett második a női puskások hagyományos csapatversenyében.

10 MÉTERES SPORTLÖVŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ESZÉK

Légpuska. Férfiak. Szóló. Európa-bajnok: Pekler Zalán 56 pont (az aranymérkőzésen: 15–12), 2. Péni István 58, 3. Victor Lindgren (Svédország) 55 (a bronzmérkőzésen: 15–14), …39. Hammerl Soma 22 (a selejtezőben), …43. Hári Péter 21, …46. Somogyi Péter 21