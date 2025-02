Rövid pályás gyorskorcsolya: mindhárom magyar váltó elődöntős Tilburgban

Bár a Word Tour-sorozat ötödik állomásán, Tilburgban még csak a selejtezőket rendezték pénteken, biztató, hogy a sportág első magyar női egyéni Európa-bajnoka, Jászapáti Petra az első napot gond nélkül abszolválta, vagyis mindhárom távon simán továbbjutott.

Ezerötszázon Sziliczei-Német Rebeka és Somodi Maja, valamint Moon Wonjun jutott tovább, ötszázon pedig Jászapáti Péter csatlakozott nővéréhez. Ezer méteren Moon Wonjun újfent örülhetett, és továbbjutott Bácskai Sára Luca is.

És a nap további jó híre: mindhárom váltó az elődöntőbe jutott.

A női négyes, amelyik pénteken Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja összetételben futott, simán ugrotta át az első akadályt, s valójában ugyanezt tette a Csizmadia Márk, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Jászapáti Péter összeállítású férficsapat is.

A Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Nógrádi Bence, Jászapáti Péter összetételű vegyes váltó útja is kikövezettnek tűnt – az utolsó méterekig. A futam esélyesének számító hollandok elhúztak, a mieinknek pedig csak az volt a feladatuk, hogy Japánt maga mögött tartsák. Ez sikerült is, a legvége mégis izgalmas lett, szerencsére Jászapáti Péter öt ezredet megőrzött az előnyből, így ez a kvartett is a döntőért futhat Tilburgban.