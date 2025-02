Los Angeles 2028: Szmirnov szerint az amerikaiak szeretnék, ha az oroszok indulhatnának

„Úgy gondolom, az amerikaiak mindenkinél jobban vágynak arra, hogy Oroszország részt vegyen ezen a 2028-as olimpián. Először is, Oroszország hosszú távollét utáni visszatérése önmagában is érdekes. Másodszor, az amerikai és orosz sportolók rivalizálása továbbra is óriási harc. Nincs kétségem afelől, hogy a két ország válogatottjai telt házas arénákban küzdenének egymással” – mondta Szmirnov.

Az ukrajnai háború három évvel ezelőtti kitörése óta az orosz és fehérorosz versenyzők csak külön engedéllyel, semleges színekben, egyénileg indulhatnak nemzetközi viadalokon.

A jövő évi milánói-cortinai téli olimpia rajtjáig kevesebb, mint egy év van hátra, az orosz indulásról a NOB márciusi elnökválasztását követően születik döntés.