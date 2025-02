Harc a csokiért (is) – Tatán edzőtáborozik a férfi kardválogatott

Míg a versenyzők a pástokon dolgoznak, egyelőre kard nélkül, a kapitány egy rögtönzött megbeszélést vezényel az edzőknek – a terem egyik végében zajlik a diskurzus, de a főszereplők azért továbbra is a vívók, akik szép lassan meg is kezdik a versenyt.

A csokikért!

Az ötös asszók után Gémesi Csanád kerül a rangsor élére, de mert Szatmári András ki-kihagy a csoportkörben („Valahogy segíteni kell a fiatalokat, én úgy teszem, hogy kikapok néha tőlük, ők meg örülnek” – feleli a zrikákra 2017 egyéni világbajnoka), a két olimpiai ezüstérmes már a negyeddöntőben egymás ellen köthet be.

Kósa Miklós, az elmúlt években a bírói szerepkörben a világ legjobbja címig jutott, és bár néhány hónapja a „kizárólag edzőként dolgozom” utat választotta (emlékezzünk, eredetileg ő nyerte a férfi kardválogatott vezetőedzői posztjára kiírt pályázatot, ám aztán különböző okok miatt mégsem ő irányítja a csapatot, viszont – többek között – Szilágyi Áron felkészítését is ő viszi tovább, ha háromszoros olimpiai bajnokunk felépül az Achilles-ín-műtéte után), egyértelmű, hogy ő vezeti ezt az asszót.

„Na, erre a találatodra még Tibor is büszke lenne!” – jegyzi meg Szatmári egyik megmozdulása után, utalva arra, hogy Gárdos Gábor mellett Pézsa Tibor is sokat tett azért, hogy ennyi mindent tudjon.

„Videóbíróra van szükségünk!” – szól ki a pást mellé Kósa egy vitatott tus kapcsán, mire Boczkó Gábor már pattan is, innentől ketten figyelik a Gémesi–Szatmári asszót. Illetve egyre többen, és van is mit. Öldöklő küzdelmet hoz a két olimpiai ezüstérmes csatája (meg persze néha egyet nem értést is egy-egy tus után), már a harmadik párizsi csapattársuk is ott ül a pást mellett – várja az ellenfelét. Merthogy a győztes a döntőért Rabb Krisztiánnal vív.

A vége 15:14 – Szatmárinak.

Néhány percnyi pihenő után jön is ez az asszó, de ezt már a vesztes, vagyis Gémesi Csanád vezeti (az összeférhetetlenség ezen a szinten is vezérfonál: Rabb a Vasasban vív, Kósa pedig ott edzősködik), amúgy jól, bár egyszer nagyon kibillen a szerepéből, hiszen egy csodaszép Szatmári-tus után kiszakad belőle: „Ez milyen szép volt! Tényleg! Nem is szép, ez nagyon szép volt, hogy csináltad?”

Aztán 14:13-as Rabb-vezetésnél Szatmárinak ítél egy tust, és olyan szépen magyarázza el fiatalabb csapattársának, miért is így döntött, hogy a mindenki által csak Kikinek hívott vívónak eszébe sem jut reklamálni.

Az utolsó tusnál nincs kérdés, ezt az asszót is behúzza Szatmári.

„A döntőt lesz a legnehezebb megnyernem” – jegyzi meg fáradtan Szatmári, de persze azért Tóth Bertalan legyőzése sem jelent számára gondot.

Csokit aztán nem csak ő kap, de ezúttal talán nem is az édesség volt a lényeg, sokkal inkább a hangulat, az érzés, az összetartás, az egyfelé haladás. Ráfér a magyar kardvívásra a nyugalom…