A teke hazatér! – megvan a székesfehérvári világbajnokság szlogenje és logója

„Ebben a sportágban évtizedekre visszanyúló hagyományaink vannak, a nagy nemzetközi eseményeken a magyarok rendre jól teljesítenek. Emellett Magyarország nem először rendez vb-t. Legutóbb 2013-ban volt házigazdája a világbajnokságnak, éppen ezért »A teke hazatér« szlogennel várjuk a szurkolókat és a csapatokat is” – idézte a közlemény Pintyőke Marcellt, a hazai szövetség elnökét, aki egyben a sportágat irányító nemzetközi szervezet vezetője is.

A vb logója egy tekebábut és egy golyót ábrázol, és ott is visszaköszön a világesemény jelmondata. A szervezők azt is közölték, hogy már a vb hivatalos honlapja is működik, amely kiegészül egy Facebook-felülettel is.

A teke csapatvilágbajnokságot május 22. és június 7. között rendezik meg a székesfehérvári MET Arénában.

(MTI)