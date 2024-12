PGA: sorozatban harmadszor Scottie Scheffler lett az év golfozója

A 28 éves sportoló idén is parádésan teljesített, így papírformának nevezhető újabb címének elnyerése, amivel csatlakozott a legendás Tiger Woodshoz (2005–2007), ugyanis ő volt eddig az egyedüli, aki három egymást követő esztendőben kiérdemelte a legjobbnak járó elismerést.

Scottie Scheffler 2024-ben hét PGA-versenyt nyert meg, köztük az év első Major-viadalát, a US Masterst, melyen megvédte címét. Mindezek mellett a párizsi olimpián is diadalmaskodott, valamint a szezonon átnyúló FedEXCUP sorozatnak is az élén végzett.

Az év legjobbjának járó címet Scheffleren és Woodson kívül csupán Rory McIlroy tudta megnyerni legalább három alkalommal. Az örökrangsort Woods óriási előnnyel vezeti, ugyanis 11-szer volt eddig az év golfozója.