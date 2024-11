Megtalálta a rendőrség Csongrádi László ellopott olimpiai aranyérmét és visszaadta a jogos tulajdonosnak! – NS exkluzív

Még élénken emlékezhetünk, mennyire megrendülten mesélt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel című adásában Csongrádi László életének talán egyik legszörnyűbb pillanatáról, amikor észlelte, hogy egy besurranó tolvaj ellopta tőle azt a tárgyat, amire a legbüszkébb: a Szöulban a kardcsapat győzelméért járó pótolhatatlan aranyérmét.

Ahogy akkor is elmondta, igazából csak eszmei értéke van ennek a medálnak, hiszen bármi is volt ezzel a tolvaj célja, ezt piacra dobni szinte lehetetlen. „Mintha kiszakítottak volna a szívemből egy darabot, olyan veszteségnek éltem meg mindezt. Természetesen rengeteget köszönhetek barátoknak és ismerősöknek, de nem győzöm megköszönni a rendőrség alapos és szakmailag maximálisan felkészült munkáját, mert voltak pillanatok, amikor lemondtam róla” – mesélte Csongrádi László az NS-nek.

„Azt azért tudni kell, hogy időközben a Magyar Olimpiai Bizottság közbenjárására kaptam egy replikát ebből az éremből, amit 1993-ban készítettek, vagyis mióta ellopták az enyémet ezzel igyekeztem pótolni az érmem maró hiányát. Ezt nagyon köszönöm a MOB-nak, ez rendkívül sokat jelentett nekem” – mesélte az olimpiai bajnok. Azokba az érzésekbe is beavatta lapunkat a bajnok, hogy voltak elkeserítő pillantok, amikor kevéssé hitt az eredeti érem megkerülésében. „Aztán pár napja kaptam egy telefonhívást, de mivel idegen számról jött nem is akartam felvenni, majd ezt egy üzenet követte és reménysugár, hogy valami jó hír is jöhet. Amikor azonban a minap kollégák kíséretében megjelent a kapuban a rendőrkapitány két másik főtiszt társaságában díszegyenruhában és visszahozta az érmemet, egészen elérzékenyültem és ma sem tudok elég hálás lenni azért a munkáért, amit az aranyérmem felkutatásáért végeztek.”

Megkerült a szöuli olimpián szerzett érem (Fotó: Vaszkó Viktor)

Csongrádi Lászlónak természetesen már kész terve van a folytatásra. „Pontos elképzelésem van, hogy mikor és kinek fogom visszajuttatni a másik érmet, a replikát. Nem lesz nálam kettő, mert én mindig is csak a sajátomra vágytam. Én személyesen szeretném visszavinni a másolatot majd a NOB elnökének, Thomas Bachnak, hogy megköszönjem a készséges segítséget és a gondoskodást, amikor már azt hittem nem lesz többé aranyérmem. Erről is beszámolok majd a sportszerető olvasóknak, akiknek ezúton is köszönöm, ha bármivel is tudtak segíteni engem ebben a nehéz időszakban”.