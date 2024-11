Az utolsó dartsverseny következik a PDC-vb előtt

A Bristoli-csatorna Walesre néző üdülővárosában péntektől vasárnapig tartó viadalon biztosan nem változik a világbajnokságra kijutók mezőnye, a tábla elé álló 64 játékosból ugyanis csak kettőnek nincs vb-kvótája, és az angol Mervyn King, valamint a belga Mario Vandenbogaerde még a tornagyőzelemmel sem szerezhet annyi pontot, hogy bejusson a világranglista legjobb 32 játékosa közé.

A Players Championship Finals címvédője Luke Humphries, aki a viadal megnyerését követően egy éve a vb-címet is bezsebelte és világelső lett. A mostani torna tétje a világbajnokság szempontjából a felkészülés mellett a kiemelések változtatása lehet. A vb-n a világranglista első 32 helyezettje lesz kiemelt, s nem kell játszania az első fordulóban (ez az utolsó vb ilyen kiváltsággal, jövőre 128 fős lesz a mezőny, és mindenki tábla elé áll már az első körben is). A jelenleg 32. helyezett Raymond van Barneveldre többen is veszélyesek lehetnek, de a hozzá legközelebb álló Luke Woodhouse-nak Van Barneveld első fordulós veresége mellett is legalább a legjobb nyolcig kellene eljutnia az előzéshez. Az elmúlt hetek nagy versenyeinek meglepetéseit látva azonban nem zárható ki e téren a változás.

Mineheadben péntektől vasárnapig tart a Players Championship Finals, a sok mérkőzést két színpadon rendezik majd meg az első három fordulóban (pénteken az első, szombat délután a második, szombat este a harmadik körre kerül sor), csak a vasárnap délutáni negyeddöntőtől lesz minden meccs a fő játéktéren. A tornát Magyarországon a Sport Tv közvetíti.

A december 15-én kezdődő, idén utoljára 96 fős vb mezőnyében még öt hely kiadó. Vasárnap rendezik meg a kelet-európai selejtezőtornát Szlovákiában, valamint a PDC ifjúsági világbajnokságának döntőjét Mineheadben este, a fő torna elődöntője és döntője között. Hétfőre marad a PDC Pro Tour-kártyásoknak kiírt selejtezője, amelyen három vagy négy szabad helyért zajlik majd a csata – ez a Gian van Veen–Jurjen van der Velde ifi-vb-döntő eredményétől függ, Van der Velde győzelemmel vb-szereplő lesz, de ha Van Veen nyer, a kvóta átszáll a Pro Tour-selejtezőre. (Van Veen a Players Championship Finals mezőnyében is ott van, és ha négy közé jut, sűrű vasárnap estéje lesz.)

A vb sorsolását hétfő este, a Pro Tour-selejtező után tartják meg.

PDC PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Chris Dobey (angol, 1.)–Nathan Aspinall (angol, 64.)

William O’Connor (ír, 32.)–Niels Zonneveld (holland, 33.)

Mike De Decker (belga, 16.)–Richard Veenstra (holland, 49.)

Michael van Gerwen (holland, 17.)–Ian White (angol, 48.)

Luke Littler (angol, 8.)–Rob Cross (angol, 57.)

Ritchie Edhouse (angol, 25.)–Luke Woodhouse (angol, 40.)

Danny Noppert (holland, 9.)–James Hurrell (angol, 56.)

James Wade (angol, 24.)–Stephen Burton (angol, 41.)

Ryan Searle (angol, 4.)–Jeffrey de Graaf (svéd, 61.)

Gerwyn Price (walesi, 29.)–Thibault Tricole (francia, 36.)

Wessel Nijman (holland, 13.)–Kim Huybrechts (belga, 52.)

Gian van Veen (holland, 20.)–Scott Williams (angol, 45.)

Dave Chisnall (angol, 5.)–Joe Cullen (angol, 60.)

Andrew Gilding (angol, 28.)–Kevin Doets (holland, 37.)

Ross Smith (angol, 12.)–Dimitri Van den Bergh (belga, 53.)

Wesley Plaisier (holland, 21.)–Mensur Suljovic (osztrák, 44.)

Stephen Bunting (angol, 2.)–Mario Vandenbogaerde (belga, 63.)

Martin Lukeman (angol, 31.)–Connor Scutt (angol, 34.)

Daryl Gurney (északír, 15.)–Peter Wright (skót, 50.)

Michael Smith (angol, 18.)–Dom Taylor (angol, 47.)

Josh Rock (északír, 7.)–Ricky Evans (angol, 58.)

Alan Soutar (skót, 26.)–Jermaine Wattimena (holland, 39.)

Jonny Clayton (walesi, 10.)–Florian Hempel (német, 55.)

Dirk van Duijvenbode (holland, 23.)–Callan Rydz (angol, 42.)

Damon Heta (ausztrál, 3.)–Mervyn King (angol, 62.)

Krzysztof Ratajski (lengyel, 30.)–Madars Razma (lett, 35.)

Raymond van Barneveld (holland, 14.)–Chris Landman (holland, 51.)

Luke Humphries (angol, 19.)–Gabriel Clemens (német, 46.)

Gary Anderson (skót, 6.)–Ryan Meikle (angol, 59.)

Brendan Dolan (északír, 27.)–Martin Schindler (német, 38.)

Cameron Menzies (skót, 11.)–Jim Williams (walesi, 54.)

Ryan Joyce (angol, 22.)–Karel Sedlácek (cseh, 43.)

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, A MEZŐNY

A VILÁGRANGLISTA ELSŐ 32 HELYEZETTJE: 32 FŐ (hétfőig változhat a sorrend, és lehetnek feljutók a Pro Tour-ranglistáról)

Luke Humphries (angol), Michael Smith (angol), Michael van Gerwen (holland), Rob Cross (angol), Luke Littler (angol), Dave Chisnall (angol), Jonny Clayton (walesi), Stephen Bunting (angol), Gerwyn Price (walesi), Damon Heta (ausztrál), Dimitri Van den Bergh (belga), Nathan Aspinall (angol), Gary Anderson (skót), Danny Noppert (holland), Chris Dobey (angol), James Wade (angol), Peter Wright (skót), Josh Rock (északír), Ryan Searle (angol), Andrew Gilding (angol), Ross Smith (angol), Martin Schindler (német), Joe Cullen (angol), Mike De Decker (belga), Dirk van Duijvenbode (holland), Daryl Gurney (északír), Gabriel Clemens (német), Gian van Veen (holland), Ritchie Edhouse (angol), Brendan Dolan (északír), Krzysztof Ratajski (lengyel), Raymond van Barneveld (holland)

A PRO TOUR-RANGLISTÁRÓL KVALIFIKÁLÓK: 32 fő (akik nincsenek a világranglista első 32 helyezettje között, lehet felmozgás hétfőig)

Cameron Menzies (skót), Wessel Nijman (holland), Jermaine Wattimena (holland), Ricardo Pietreczko (német), Luke Woodhouse (angol), Ryan Joyce (angol), Niels Zonneveld (holland), Alan Soutar (skót), Madars Razma (lett), Callan Rydz (angol), Wesley Plaisier (holland), Martin Lukeman (angol), Kevin Doets (holland), Richard Veenstra (holland), Scott Williams (angol), Kim Huybrechts (belga), Dom Taylor (angol), William O’Connor (ír), Karel Sedlácek (cseh), Stephen Burton (angol), Thibault Tricole (francia), Connor Scutt (angol), Mensur Suljovic (osztrák), Ian White (angol), Jim Williams (walesi), Florian Hempel (német), Ryan Meikle (angol), Chris Landman (holland), Nick Kenny (walesi), James Hurrell (angol), Mickey Mansell (északír), Ricky Evans (angol)

EGYÉB SELEJTEZŐSÖK: 32 fő (5 még később dől el)

Challenge Tour (2): Christian Kist (holland), Alexander Merkx (holland)

Development Tour (2): Keane Barry (ír), Niko Springer (német)

Women’s Series (2): Fallon Sherrock (angol), Noa-Lynn van Leuven (holland)

Nordic&Baltic (Észak-Európa) (2): Jeffrey de Graaf (svéd), Darius Labanauskas (litván)

Asian Tour (4): Azemoto Rjuszei (japán), Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki), Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki), Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

CDC Pro Tour (Észak-Amerika) (3): Leonard Gates (amerikai), Stowe Buntz (amerikai), Jim Long (kanadai)

Europe Super League (Németország) (1): Kai Gotthard (német)

DPA Pro Tour (Ausztrália) (1): Joe Comito (ausztrál)

DPNZ Pro Tour (Új-Zéland) (1): Ben Robb (új-zélandi)

CDLC Tour (Közép- és Dél-Amerika) (1): Rashad Sweeting (bahamai)

PDJ Japán Tour (1): Goto Tomoja (japán)

Ázsia-bajnok (1): Sandro Eric Sosing (Fülöp-szigeteki)

Óceániai bajnok (1): Gordon Mathers (ausztrál)

Kínai bajnok (1): Cung Hsziao-csen (kínai)

Afrikai selejtezős (1): Cameron Carolissen (dél-afrikai)

Ázsiai selejtezős (1): Li Lok-jin (hongkongi)

Indiai selejtezős (1): Nitin Kumar (indiai)

Nyugat-európai selejtezős (1): Stefan Bellmont (svájci)

Kelet-európai selejtezős (1): november 24.

Ifjúsági világbajnok (1 vagy 0): november 24.*

Pro Tour-selejtezős (3 vagy 4): november 25.*

Ha a világbajnokságra már a világranglistáról kvótát szerző Gian van Veen nyeri meg az ifjúsági-vb döntőjét, a Pro Tour-selejtezőre kerül át az indulási jog megszerzésének lehetősége. A vb-re a Women’s Masters megnyerésével kvalifikáló Beau Greaves a WDF-vb-n indul, a megüresedő helyére is Pro Tour-selejtezős kerül.