Már az első akadályban elbukott a németek első kiemelt ásza a darts Eb-n

DIRK DISPATCHES SCHINDLER! 🇳🇱



Dirk van Duijvenbode returns to winning ways on the big stage!



The Dutchman produces a terrific performance to defeat German number one and top seed Martin Schindler here in Dortmund!



📺 https://t.co/S1EAMLfyjD #ECDarts24 | R1 pic.twitter.com/ukAu6SV0iJ