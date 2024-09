Searle hét meccsnyilat rontott a döntőben, Schindler a Swiss Darts Trophy bajnoka

Budapest után Bázelben folytatódott a European Tour-sorozat. A döntő előtt azt lehetett sejteni, hogy Martin Schindler (PDC-24.) az esélyesebb, hiszen az odáig vezető úton egyetlen mérkőzésen sem dobott 95-ös átlag alatt, és mások mellett Stephen Buntingot (14.), a világbajnok Raymond van Barneveldet (28.), valamint azt a Josh Rockot (16.) is legyőzte, aki két top ötös játékost, Luke Humphriest (1.), valamint Rob Crosst (4.) egyaránt maga mögé utasította.

Ám döntőbeli riválisa, az angol Ryan Searle (19.) ellen nem tudta hozni ugyanezt a formát, vetélytársa viszont kiemelkedően teljesített a találkozó elején. Olyannyira, hogy 4–0-ra, 5–1-re, majd 6–2-re is vezetett a nyolc nyert legig tartó összecsapáson. Searle azonban nem tudott végig ugyanezen a szinten teljesíteni, egyre többet hibázott kiszállóra, s tömegben is gyengébben teljesített. Ettől függetlenül a 13., majd a 14. legben is voltak meccsnyilai ahhoz, hogy karrierje során először diadalmaskodjon az ET-sorozatban, de a hét lehetőség egyikével sem tudott élni. Ami megbosszulta magát: a mindent eldöntő legben Schindler esélyt sem adott neki, így 8–7-re diadalmaskodott, ezzel idén már második alkalommal nyert ET-viadalt.

Érdekesség, hogy a német kiválóság 13-szor dobhatott kiszállóra, nyolcszor volt sikeres (61.53 százalék), ezzel szemben Searle 29/7-tel, azaz 24.14 százalékkal zárt.

DARTS

Swiss Darts Trophy, a PDC European Tour 12. állomása, Bázel

Martin Schindler mérkőzései

A 16 közé jutásért: Schindler (96.36)–Ostlund (svéd, 85.04) 6–1

Nyolcaddöntő: Schindler (95.72)–Bunting (angol, 89.56) 6–4

Negyeddöntő: Schindler (95.03)–Van Barneveld (holland, 93.68) 6–4

Elődöntő: Schindler (102.05)–Rock (északír, 99.83) 7–2

Döntő: Schindler (93.03)–Searle (angol, 93.68) 8–7