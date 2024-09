Révész Bulcsú kiütötte Robbie Williamst, főtáblás az Északír Openen

A 17 éves Révész az első frémet 53-as bréket lökve nyerte meg. Ezután küzdelmesebb játékok jöttek, de a második és a harmadik is a legjobb magyar játékosé lett. Bár az utolsó frémben a világranglistán 44. Williams indult meg, csak 18 pontot gyűjtött. Ezután ismét a ranglistán 91. Révész állhatott az asztalhoz, gyönyörű 72-es pontsorozattal fordítva megnyerte a negyedik játékot is, ezzel a mérkőzést is 4–0-ra. Imponáló teljesítmény!

A sikerrel Révész Bulcsú újabb tornán jutott fel a főtáblára. Az Északír Open küzdelmei október 20-án kezdődnek, a sorsolást később készítik el.

SZNÚKER

Északír Open, selejtező

Révész Bulcsú–Robbie Williams (angol) 4–0

British Open, Cheltenham

Döntő

Mark Selby (angol)–John Higgins (skót) később