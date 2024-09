Hungarian Darts Trophy: Wright köszönetet mondott az őt megajándékozó magyar szurkolónak

Szenzációs teljesítménnyel nyitott Budapesten szombat este Michael van Gerwen, a Hungarian Darts Trophyn 14. kiemelt, háromszoros világbajnok holland a második fordulóban az angol Martin Lukeman ellen rögtön az első legben előhúzott egy kilencnyilast, Cor Dekker hibátlan legje után az aznapi másodikat – korábban még nem fordult elő a European Tour történetében, hogy egy nap ketten is megdobják a kilencnyilast. Van Gerwen 104 feletti átlaggal és három 100 feletti kiszállóval kápráztatta el a közönséget, és tükörsimán jutott be a harmadik körbe.

„Gyerünk, gyerünk, aludnom is kell!” – sürgette viccesen a sajtó munkatársait az este fél tizenegy körül végző Michael van Gerwen, majd ugyancsak némi humorral megjegyezte, kilencnyilassal kezdeni a lehető legjobb, de egyben némiképp a legrosszabb kezdés is, hiszen onnan szinte már csak lefelé vezethet az út.

„Ez az a forma, amit elvárok magamtól, illetve a gyártóm nemrég vadonatúj nyílkészlettel látott el, amelyek nagyszerűek, ezzel nyertem tornát a Pro Touron a héten. Az új szett és a közönség támogatása növeli az önbizalmam. Magabiztosan játszottam, és igyekszem is fenntartani ezt a szintet, ami nem mindig egyszerű, ám fantasztikus érzés, amikor a munka meghozza a gyümölcsét” – értékelt a Nemzeti Sportnak Michael van Gerwen.

A holland nagyágyú korábban háromszor szerepelt Hungarian Darts Trophyn, legjobbja a tavalyi negyeddöntő – lapunk felvetésére, hogy ilyen teljesítménnyel ennél tovább is juthat, Van Gerwen határozottan felelt: „Ezt biztosan megdöntöm itt vasárnap. Korábban nem szerepeltem jól Magyarországon, amit nem is értek annyira, de száz százalékig biztos vagyok abban, hogy vasárnap ennél is többre leszek képes, csak aludnom kell előtte egy jót.”

Bár vasárnap délután már nem tudta a legjobbját nyújtani, és a harmadik fordulóban viszonylag simán, 6–1-re kikapott a kilencedik kiemelt angol Ryan Searle-től, a kétszeres világbajnok skót Peter Wright szombat este vidáman beszélt az újságíróknak, nemcsak a Damon Heta elleni 6–0-s sikere okán, hanem az őt érő meglepetésnek is köszönhetően – bevonulásakor ugyanis kapott egy miniatűr mellszobrocskát az első sorokból az egyik Wright-szimpatizáns magyar szurkolótól. A skót játékos fizimiskáját és jellegzetes, meccsről meccsre eltérő színű, élére állított frizuráját meglehetősen élethűen ábrázoló ajándéktárgyat Wright fel is vitte magával a színpadra, majd a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón is a kezében tartotta.

„Szeretnék köszönetet mondani a rajongómnak az első sorból, akitől az ajándékot kaptam, és aki szinte már inkább nézett ki Snakebite-ként, mint én magam – méltatta a skót közönségkedvenc különös ismertetőjegyeit magára öltő szurkolót Peter Wright. – Jó érzés találkozni ilyen elhivatott drukkerekkel. A szombat délutáni programot a televízióban követtem, ekkor és a helyszínen is számos gyereket fedeztem fel a közönség soraiban, néhányuknak a hajuk is úgy volt beállítva, befestve, ahogy az enyém szokott kinézni, mindezt nagyra értékelem, jólesik. Remélem, arra tudom ösztönözni őket, hogy ők is elkezdjenek dartsozni, és egy nap akár világbajnokok legyenek.”

A felszerelését gyakran cserélgető, a budapesti tornán a hosszúkás nyilait választó Peter Wright hozzátette: „Láttam Luke Littler és Gian van Veen hasonló nyilait, ők mostanában jól játszanak velük, én is mellettük tettem le a voksom. Még messze nem akarom befejezni a pályafutásom. Igen, tudom, ötvennégy éves vagyok, ám továbbra is igyekszem variálni a szettjeimen, illetve gyakorláskor, és amíg felveszem a versenyt a legjobbakkal, addig boldoggá tesz, amit csinálok.”