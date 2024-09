Hat forduló után Rapporték az első tízben, de a neheze most jön a sakkolimpián

MÉG A FIDE ELNÖKE, Arkagyij Dvorkovics is stoplist húzott azon a barátságos focitornán, amelyet a sakkolimpia keddi szünnapján szerveztek, az elnökre kapusként számítottak a nemzetközi szövetség csapatában. A versenyzők hétfő este az utolsó játszmát követően az olimpiák alatt hagyománnyá vált Bermuda-partin vettek részt – ezt először az 1992-es manilai játékokon szervezte meg és szponzorálta is egyben a bermudai csapat, innen ered a név is. A BOK-csarnokbéli játszmákhoz hasonlóan ezen a partin is közel kétezer kiváló sakkozó vett részt, csakhogy ezúttal egymás mattolása helyett a szórakozáson, kikapcsolódáson volt a hangsúly. „Itt barátságok szövődnek, életre szóló kapcsolatok alakulnak ki, az az érzésünk, hogy összetartozunk” – posztolták az eseményt követően az indiaiak az X-en.

Múlt szerdán hosszú évek után láthattuk ismét Lékó Pétert a magyar válogatottban, egy nappal később pedig a másik nagy visszatérő, Rapport Richárd is asztalhoz ült. A nyílt tornán az A-csapat az első öt fordulóban megőrizte hibátlan mérlegét, különösen nagy bravúrnak számított az ukránok legyőzése, de Lékó az osztrákokat is nehéz ellenfélnek nevezte, szerinte fognak még meglepetéseket okozni az olimpián. A hatodik fordulóban az egyik nagy esélyes India következett, Lékó és Rapport egyaránt döntetlent játszott, előbbi Praggnanandhaa, utóbbi Gukesh ellen, mindketten a sakkvilág élvonalába tartoznak. Gledura Benjámin és Szjugirov Szanan kikapott, ám Ács Péter szövetségi kapitány elmondta a Nemzeti Sportnak, összességében így is jól állnak, elégedett, viszont a verseny második fele jóval nehezebb lesz. A 9. helyen álló A-csapatunk szerdán a 13. litvánokkal játszik.

Ha már szóba került az élvonal, a világelső Magnus Carlsen csak a 3. napon játszott először, egyszer viszont majdnem lekéste a partiját, biciklire kellett pattannia, hogy be tudjon érni. A norvégok meglepetésre a 2. fordulóban csak 2:2-es döntetlenre voltak képesek a kanadaiak ellen. A pihenőnap után jön az egész torna egyik legnagyobb rangadója, India és Kína találkozik a 7. fordulóban.

Érdemes kiemelni a 25 éven aluliakból álló C-sorunkat, Gonda László ifjúsági szövetségi kapitány együttese az 55. helyről indult a startlistán, jelenleg a 36. pozíciót foglalja el, szerdán pedig a dánokkal találkozik, B-csapatunkra pedig Venezuela vár.

A nőknél az A-csapatunk legutóbb a peruiakkal szemben ért el 2:2-t, Gaál Zsókáék a 13. helyen állnak, a 7. körben az osztrákokkal játszanak. Az élen álló indiaiak a második helyezett grúzokkal találkoznak, B-sorunkra Malajzia, a huszonöt éven aluliakból álló C-csapatra pedig Kenya vár szerdán.

A BOK-csarnokban zajló sakkolimpia vasárnap a 11. fordulóval zárul, a belépés ingyenes, az eseményt számos kísérőprogram színesíti, érdemes tehát kilátogatni.

Polgár Judit inspiráló fesztivállal mutatja be a sakk sokszínűségét

A budapesti sakkolimpia keddi szünnapján kezdődött a jubileumi, 10. Polgár Judit Világsakkfesztivál. A kétnapos rendezvény első napján a Nemzeti Galériában számos program várta az érdeklődőket, a középpontban az inspiráció állt, a fővédnök pedig Rubik Ernő. A sakk történetének és világának felfedezése mellett meg lehetett ismerkedni a programozás alapjaival, illetve dedikálásra is lehetőség nyílt a Polgár nővérekkel. Minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit pedig egyszerre nyolc közösség ellen játszott szimultán, köztük sportolókkal, kulturális személyiségekkel, illetve online játékosokkal. Szerdán konferenciát tartanak a sakkoktatásban betöltött szerepével kapcsolatban, délután pedig Polgár Judit a sakkolimpia helyszínén, a BOK-csarnokban lesz, ahová az alapítványa ki is települt.

„A Világsakkfesztivál olyan rendezvény, amelyen inspiráló környezetben, kétezer négyzetméteren mutatjuk be a sakk sokszínűségét, például hogyan jeleníti meg a sakk történetét egy festőművész. Amatőr versenyeken is el lehetett indulni, kipróbálni, hogy milyen sok emberrel egyszerre játszani. Olyan sok helyen mutatkozik meg a sakk motívuma a fesztiválon és a világban is, amin nagyon sokan elcsodálkoznak. A sakk sok gyereket, családot összehoz, mert nem korfüggő, ma a játék pedig egyre népszerűbb” – mondta a Nemzeti Sportnak Polgár Judit.

Polgár Judit (Fotó: Árvai Károly)

SAKKOLIMPIA, BOK-csarnok

Szerda, 15.00: 7. forduló

Nyílt torna

Litvánia–Magyarország

Venezuela–Magyarország B

Dánia–Magyarország U25

Női torna

Ausztria–Magyarország

Malajzia–Magyarország B

Magyarország U25–Kenya