Asztalitenisz: Bátorfi Zoltán a német női válogatott másodedzője lesz

Lassan már egy éve, hogy női asztalitenisz-válogatottunk szövetségi kapitányát, Bátorfi Zoltánt – a férfiakat irányító, Muskó Péterrel együtt – váratlanul menesztették. A döntés akkor azért is volt meglepő, mert Bátorfi vezetésével a három évvel ezelőtti tokiói olimpiára a nők teljes létszámban, azaz csapatban, egyesben és vegyes párosban is kvalifikáltak, s tavaly ősszel még jó esély mutatkozott arra, hogy ugyanez Párizsban is megismétlődjék. A nem egészen egy évvel az olimpiai ciklus vége előtt meghozott szövetségi döntés nagy vihart kavart, ám azóta keveset lehetett hallani Bátorfiról – egészen mostanáig.

„Azóta sok megkeresést kaptam külföldről, ami, nem tagadom, jólesett, ám a legmegtisztelőbb a német szövetség ajánlata volt – mondta az exkapitány. – A németek már tavaly ősszel felvették velem a kapcsolatot, azóta folyamatosan egyeztettünk, mostanra pedig hivatalossá vált, hogy október elsejétől a német női válogatott másodedzője leszek. A magyar szövetség vezetősége szerint alkalmatlan voltam arra, hogy a válogatottnál dolgozzak, ezek szerint ezt nem mindenütt gondolják így. Nagy izgalommal várom az új kihívást, hiszen Európa első számú női válogatottjánál dolgozhatok, olyan csapatnál, amely világszinten is meghatározónak számít.”

Utóbbi kijelentéssel nehéz lenne vitába szállni, ugyanis női vonalon a németek valóban kiemelkedőek. Ha csak az elmúlt néhány évet nézzük, a 2022-es csengtui világbajnokságon bronzérmet szereztek, a legutóbbi két olimpián, azaz 2021-ben Tokióban és idén Párizsban is a dobogóról éppen csak lemaradva a negyedik helyen zártak, míg a legutóbbi két Európa-bajnokságot – 2021-ben Kolozsváron és 2023-ban Malmőben – megnyerték. Ezek ismeretében természetes, hogy a német női játékosok az egyéni számokban, azaz egyesben és párosban is kontinens legjobbjai közé tartoznak, egyesben 2020-ban Varsóban két, 2022-ben Münchenben pedig három játékosuk állt egyesben az Európa-bajnoki dobogón. Érdekesség, hogy a német női válogatott főedzője, vagy ha úgy tetszik, szövetségi kapitánya a zentai Boros Tamara, aki pályafutásának egy részét a Statisztika színeiben töltötte, a legendás magyar klub játékosaként többször is megnyerte a Bajnokok Ligája elődjét, a Bajnokcsapatok Európa-kupáját.

„Az biztos, hogy a Magyarországon eddig tapasztaltakhoz képest egészen más körülmények várnak majd, hiszen köztudott, hogy a német válogatottnál nagy stáb segíti a szakmai munkát, sokan dolgoznak az edzők keze alá, a közös cél a minél jobb eredmény elérése” – tette hozzá Bátorfi Zoltán, aki a magyarországi szakemberek közül elsőként kapott felkérést arra, hogy a német válogatott mellett dolgozzon.