Szörfvitorlázás: nehezebb dolga volt a mezőnynek a vb második versenynapján

„A kilátás csodálatos, az időjárás jó, valójában ez a kedvenc szelem, és nagyon jó itt versenyezni – mondta a japán Daiki Misiba, aki hat futam után a férfiak között az első helyen áll a T293 Plus versenyszámban. – Az első két nap nagyon nehéz volt, sokat pumpáltunk, de a japán szörfösök szeretik ezt. Gyakran gyakorlok a japán Hyoko-tavon, ami nagyon hasonlít a Balatonra, a vízfelszín nyugodt, kicsik a hullámok. A célom egyértelmű, világbajnok akarok lenni!”

Ugyanebben a kategóriában Gerlits Kristóf már az első vesenynapon is nagyszerűen szörfözött, két futamot is megnyert, igaz, az elsőt végül korai rajt miatt érvénytelenítették. A magyar versenyző így is a 6. helyre jött fel, miután 5., 8. és 9. lett a futamaiban a második napon.

„Az első két nap jól versenyeztem a körülményekhez képest, az első nap gyengébb, de stabilabb volt a szél, kedden össze-vissza forgott, emiatt nehezebb volt versenyezni. Hétfőn mérges voltam a korai rajt miatt, de lapoznom kellett, és fejben úgy odaállni a következő futamra, mintha meg sem történt volna. A második nap csak előrébb tudtam kerülni, célul azt tűztem ki, hogy minden futamban minél előbb legyek – mondta a Techno Plusban versenyző U19-es Gerlits. – A világbajnokságon a dobogót szeretném megcélozni, az a legnagyobb álmom, de sok kemény ellenfél van a mezőnyben. Szerintem nagy előny nekünk, magyaroknak, hogy a Balatonon szörfözünk, láttam meglepődött arcokat az ellenfelek között!”

A magyar lányok közül a keddi versenynap egyik legjobb teljesítménye Bósza Bóri nevéhez fűzödött, aki egy nyolcadik és egy kilencedik helyet csípett meg a nap végén, így összetettben őrzi 13. helyét. Úgy gondolja, nem indult jól a versenye, azt hitte, gyenge szélben jobban fog teljesíteni, és kicsit csalódott is volt az első nap után, hiszen a világbajnokság előtt a dobogót tűzte ki célul.

„Úgy éreztem, nem voltam ott fejben, így az volt a célom, hogy végre megérkezzek a versenyre és felfogjam, attól függetlenül, hogy hazai pálya, és itt nőttem fel ezen a vízen, attól ez még egy világbajnokság – mondta Bósza Bori. – A második nap jó rajttal kezdtem, de verseny közben egyszer csak száz fokot fordult a szél, és több mint húsz versenyző bejött elém, akik addig mögöttem jöttek. A második futamban a szél átfordult keletire, amit nagyon szeretek és ismerek, mert a legtöbbször az fúj Földváron. Két napon vagyunk túl, a keresztbeverések miatt még bármi lehet, de igyekszem reálisan gondolkozni. Jó lenne dobogóra állni, de reálisabb cél az, hogy a legjobb ötben végezzek.”

Au U17-es fiú korosztáyéban az első naphoz képest nem változott az élmezőny, Jancsó Kristóf továbbra is őrzi a negyedik helyet a görög trió mögött. Peru ötfős csapata több mint tízezer kilomterről érkezett hazánkba, a Balaton partjára, hogy fiatal versenyzői összemérjék az erejüket a korosztály legjobb szörföseivel. Az egyik legeredményesebb versenyzőjük a világbajnokságon Bruno Mariano Mendoza Orihuela, aki 29. helyen áll az U17-es fiúk 58 fős mezőnyében.

„A Balaton más, mint a tenger, a szél hasonló, de a víz nem sós, így a deszka is másképp reagál rá – fogalmazott a perui. – Otthon, ahol gyakorlok, majdnem olyan, mint egy tó, egy öböl és a hullámok is majdnem ugyanolyanok. Nagyon élvezem a versenyeket, Peruban körülbelül tíz ember van, akikkel gyakorolhatok és versenyezhetek, de itt nagyon sokan vannak és mindenki versenyezni akar, egyszerűen imádom! Az U17-es kategória első felében szeretnék végezni és tanulni jöttem a többiektől. Magyarország annyira más, mint Latin-Amerika, az emberek tisztelettudóak, úgy érzem, mintha egy másik világban lennék. Csodálatos hely, és tetszik, ahogy a világbajnokságot megszervezték.”

A második versenynap utolsó futamait a délután hamburger-party utánra halasztották az időjárási körülménynek és a gyenge szél miatt, végül az U13-as és az U15-ös korosztály is letudta a napi három futamát, így szerdán már hetedikkel kezd a mezőny.

2. NAP, EREDMÉNYEK

TECHNO PLUS FÉRFIAK

1. Daiki Misiba (japán) 24

2. Arisz Panagopoulosz (görög) 40

3. Daigo Komacu (japán) 44

...6. Gerlits Kristóf (magyar) 68

TECHNO PLUS, NŐK

1. Teres Medde (olasz) 21

2. Nefeli Anagnosztu (görög) 21

3. Mizaki Ivaja (japán) 27

...13. Bósza Bori (magyar) 56

U17, FIÚK

1. Panajotisz Joannu (görög) 13

2. Agapitosz Mihalisz Sztamatulakisz (görög) 20

3. Pavlosz Kallicisz Alagkiozian (görög) 26

4. Jancsó Kristóf (magyar) 28

U17, LÁNYOK

1. Danai Anagnosztu (görög) 8

2. Charline Quercy (francia) 27

2. Martina Bárbara Tor (spanyol) 15

...11. Sári Viktória (magyar) 84

U15, FIÚK*

1. Evangelosz Kiriazakosz (görög) 14

2. Alessandro La Sala (olasz) 23

3. Joav Marom (izraeli) 26

...24. Takáts Rajmund (magyar) 130

U15, LÁNYOK*

1. Lindia Miel Pousa Dios (spanyol) 9

2. Olivia Sánchez Moral (spanyol) 16

3. Yaara Kately (izraeli) 24

4. Gádorfalvi Dalma (magyar) 25

U13*

1. Körtvélyesi Antal (magyar) 24

2. Biel Martorell Blasco (spanyol) 36

3. Joshua Castro Jurek (spanyol) 35

* 5 futam után