Lehmann Csongor megvédte címét hazai pályán

A triatlon fővárosa lett Tiszaújváros, legalábbis a július 6-7-i hétvégére. A világkupa vasárnapi döntőjét a magyar utánpótlás gála és a kettős magyar győzelmet hozó junior Európa-kupa fináléja vezette fel, amelyben a nőknél Szalai Fanni rajt-cél diadalt aratott, a férfiaknál Trungel-Nagy Zalán pedig remek taktikát választott.

A női vk-futam rajtjára a hőmérő higanyszála egyre magasabbra kúszott, 34 fok feletti értéket mutatott, ami nehezséget jelentett a versenyzőknek. A harmincfős mezőnybe a magyarok közül hárman – a párizsi olimpiára készülő Kuttor-Bragmayer Zsanett, valamint Sarcia Borbála és Kovács Zsófia – egyenes ágon, míg Nádas Nóra Romina idővel jutott be.

A szombati elődöntőben a selejtezőcsoportját megnyerő Kuttor-Bergmayer ezúttal is remekül kezdett az úszó számban, az élbolyban zárta a dísztavi 750 méteres távot. Következhetett a kerékpár, a harminc döntős nyolc körön keresztül cikázott Tiszaújváros utcáin, miközben a befutónál szép számban gyülekező szurkolókat az elmúlt ötven-hatvan év hazai és nemzetközi slágereivel szórakoztatta a helyi lemezlovas, a legnagyobb tapsot viszont az váltotta ki, amikor a magyar versenyzők haladtak el a pódium előtt.

A húsz kilométeres kerékpáros távon is az élmezőnyben tekert a legutóbbi olimpián 12. helyen záró Kuttor-Bragmayer, akinek a legjobban sikerült a depózása. A futás első kőrében a német Annika Koch állt az élre, amit meg is őrzött a másodikként beért brit Vicky Hollanddal szemben, a harmadik helyet a semleges színekben induló orosz Gyiana Iszakova szerezte meg. Legjobb magyarként Kuttor-Bragmayer Zsanett a 12. lett, amiben az is szerepet játszott, hogy a futás közben kisebb görcsöt kapott, míg a nagyot harcoló, korábbi olimpikon Kovács Zsófia 18-ként zárt.

A férfiaknál is négy magyar versenyzett a döntőben, a címvédő Lehmann Csongor mellett Dobi Gergő, Kiss Gergely és Kovács Gyula vetette bele magát a dísztóba. Lehmann és Dobi az elsők között teljesítette a 750 méteres távot, az első négy között csupán négy másodperc volt a különbség. A nyolckörös kerékpározás során az első körben a brit Connor Bentley és Dobi megszökött, de a harmadik körre beérte őket a mezőny, az öltözés pedig Lehmannak sikerült a legjobban. Hatalmas csatát ígért így az öt kilométeres futás, a címvédő fel is vett egy hűtő fejpántot, Dobi a 9., Kiss a 12. helyen jött ki a fordulóból. A második körben váratlant húzott Lehmann, elképesztő tempót diktálva épített ki előnyt a brit riválisához képest, ami egyre csak nőtt és amikor befordult az utolsó méterekre, a szpíker már üvöltötte is, hogy a tiszaújvárosi olimpikon megvédte címét. A kilenc másodperces előnnyel célba ért Lehmann már a szalag átszakítása előtt magasba ugorva ünnepelhetett.

„Volt rajtam nyomás, hiszen korábban többször győztem már Tiszaújvárosban – felelte a Nemzeti Sport kérdésére a 25 éves triatlonos. – A párizsi felkészülés fontos állomása ez a verseny, végig nagyon koncentráltam, az úszás jól sikerült, negyedikként jöttem ki a vízből. A kerékpározásnál nem pazaroltam túl sok energiát olyan dolgokra, amelyek nem különösebben fontosak. Kulcspillanat volt, hogy a futást elsőként kezdtem, egyből az élre álltam és magas tempót diktáltam. A második körtől egyedül maradtam, ami jelentős löketet adott.”

A győztes hozzátette, a brutális meleg ellenére remekül érezte magát, mert minden úgy sikerült, ahogyan eltervezte. Kiss ötödik lett, Dobi a 13. helyet szerezte meg, Kovács pedig 23-ként zárt.

Tiszaújvárosban tehát 2023 után idén is szólhatott a magyar himnusz a világkupa végén, miközben Lehmann Csongor vigyázó szemeit immáron Párizsra veti: „Három hetem van még a játékokig, nagyon jó alap volt ez a verseny, mert ilyen körülményeket edzéseken nem lehet imitálni.”

Az olimpián július 30-án és 31-én rendezik a női és férfi egyéni számokat triatlonban, a magyar színeket Kuttor-Bragmayer Zsanett és Lehmann Csongor mellett Bicsák Bence képviseli.

„Kicsit fájó, hogy nem tudtam kipihenten rajthoz állni, edzőtáborból jövök és oda is megyek vissza. Próbáltam minél jobban összerakni magamat, a világkupát pedig edzésnek fogtam fel. Szerettük volna megnézni, hogyan megy az úszás jobbról és balról indulva, nagyon pozitív, hogy ennyire jól alakult. A kerékpárra is mondhatom ezt, de ott nagyon ment a helyezkedés, nem akartam előretörni és esetleg belekeveredni egy bukásba, hanem a biztosat választottam. A futásnál bajlódtam egy kisebb görccsel, úgyhogy visszavettem a tempóból. Három éve az olimpia miatt kelek fel minden egyes nap hatkor és megyek le az uszodába, jó lesz megkoronázni ezt a évet Párizsban és utána pihenni egy nagyot.”

KUTTOR-BRAGMAYER ZSANETT olimpiai 12. triatlonos Vélemény

25. TRIATLON-VILÁGKUPA, TISZAÚJVÁROS

Döntő. Férfiak: 1. Lehmann Csongor 53:05 perc, 2. Bentley (brit) 9 mp h., 3. Morlec (francia) 14 mp h., …5. Kiss Gergely 23 mp h., …13. Dobi Gergő 1:10 p. h., …23. Kovács Gyula 2:11 p. h. Nők: 1. Annika Koch (német) 59:17 perc, 2. Holland (brit) 9 mp h., 3. Iszakova (semleges színekben, orosz) 14 mp h., …12. Kuttor-Bragmayer Zsanett 1:26 p. h., …18. Kovács Zsófia 2:18 p. h., …25. Nádas Nóra Romina 2:49 p. h., …27. Sarcia Borbála 3:01 p. h.