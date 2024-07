Darts: a világbajnok 108-as átlaggal vette az első akadályt a World Matchpalyen

MASTERCLASS FROM HUMPHRIES! 👏



Luke Humphries lays down a marker at the Winter Gardens!



The World Champ wraps up an emphatic 10-4 win over Ricardo Pietreczko with a 108.76 average! 💥



📺 https://t.co/ETSHShs52H#WMDarts | R1 pic.twitter.com/4Vfu6ZghJ8