Az első állomás Olaszország

GÉMESI Csanád Igazi csapatember. Az elmúlt években a világversenyeken rendre dobogóra álló férfi kardválogatott meghatározó tagja – Szi­lágyi Áron ezt majdnem minden megméretés után meg is erősíti. Viszonylag későn ért meg a felnőttek mezőnyéhez, 2013 óta azonban kirobbanthatatlan a csapatból, és lehet, hogy a sportágból is, még versenyzőként is, merthogy májusban megvédte egyéniben magyar bajnoki címét, és azt mondta, kezd rákapni az ob-k ízére. RABB Krisztián A rendkívül tehetségesnek kikiáltott 2001-es születésű fiúk közül még állva maradt kardvívó, aki a 2018-as ifjúsági olimpiai bajnoki aranyérme után még stabilabb és még jobb kardozóvá vált. A korosztályos sikerek után a felnőttek között is egyre többször bizonyított, ebben a szezonban pedig még magasabbra ért: a magyar bajnoki ezüst után Európa-bajnoki aranyhoz „juttatta” a férfi kardcsapatot – rendkívül sokat tett hozzá a gárda bázeli szerepléséhez. SZATMÁRI András Nébald György 1990-es világbajnoki címe után 27 évvel Szatmári András szerzett férfi kardban egyéni vb-aranyérmet, aztán két évvel később a hazai vb-n is döntőt vívott – akkor az ezüst lett az övé. Gárdos Gábor tanítványa kiváló vívó, s ha mentálisan rendben van, ezt általában meg is mutatja a páston, bizonyság erre a március végi budapesti vk-viadal, amelyet megnyert. Április végén letört egy csont a bokájából, kihagyta az Eb-t, de szerencsére felépült sérüléséből. SZILÁGYI Áron A háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardvívót aligha kell bemutatni: Londonban kezdte ötkarikás szárnyalását, és az első olyan férfi vívó, aki három egymást követő játékokon is győzni tudott. Mellette egyéni világbajnoknak is mondhatja már magát, gyűjteményében van két csapat-vb-arany, egyéni Európa-bajnok cím és két Eb-elsőség csapatban, ám még mindig vannak céljai – ne feledjük, az olimpiai csapatarany még hiányzik a kollekciójából.